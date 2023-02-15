Sebastian Starke Hedlund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Starke Hedlund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Starke Hedlund adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Starke Hedlund Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Starke Hedlund 5 Nisan 1995 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Björn Sebastian Starke Hedlund şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Starke Hedlund Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International AM yapmaktadır. Sebastian Starke Hedlund, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östers IF futbol takımında oynamaktadır. Östers IF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Starke Hedlund'nin Östers IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Starke Hedlund Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebastian Starke Hedlund isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Starke Hedlund Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Starke Hedlund futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2012 yılında Schalke 04 U19

1 Temmuz 2014 yılında Schalke 04 II

14 Temmuz 2015 yılında GAIS

8 Ocak 2016 yılında Kalmar FF

15 Mart 2017 yılında Varbergs BoIS

16 Temmuz 2017 yılında Kalmar FF

28 Mart 2018 yılında Mjøndalen

14 Temmuz 2018 yılında Kalmar FF

15 Temmuz 2018 yılında Valur

8 Ocak 2023 yılında Östers IF

Sebastian Starke Hedlund Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Starke Hedlund şuan Östers IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sebastian Starke Hedlund Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Älvsjo AIK (2000-2009), IF Brommapojkarna (2009-2012), FC Schalke 04 (2012-2014)

İsveç U21 takımında 4 numaralı formasıyla 14 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 5 numaralı formasıyla 10 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 5 numaralı formasıyla 13 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Schweden U15 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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