Sebastian Steblecki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Steblecki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Steblecki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Steblecki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Steblecki 16 Ocak 1992 tarihinde Kraków şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastian Steblecki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Steblecki Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Sebastian Steblecki, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chrobry Glogow futbol takımında oynamaktadır. Chrobry Glogow takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Steblecki'nin Chrobry Glogow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Steblecki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Steblecki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Steblecki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Steblecki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Cracovia II

1 Temmuz 2011 yılında Cracovia

1 Eylül 2014 yılında SC Cambuur

6 Ocak 2016 yılında Górnik Zabrze

1 Temmuz 2016 yılında Cracovia

24 Ocak 2018 yılında Chojniczanka

9 Temmuz 2018 yılında GKS Tychy

1 Temmuz 2022 yılında Chrobry Glogow

Sebastian Steblecki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Steblecki şuan Chrobry Glogow takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sebastian Steblecki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Armatura Kraków, Cracovia

Polonya U21 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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