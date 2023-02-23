Sebastian Strandvall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Strandvall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Strandvall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Strandvall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Strandvall 16 Eylül 1986 tarihinde Helsinki şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastian Gösta Alexander Strandvall şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Strandvall Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports-Supreme yapmaktadır. Sebastian Strandvall, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vaasan Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Vaasan Palloseura takımına 11 Mayıs 2016 tarihinde katılmıştır. Sebastian Strandvall'nin Vaasan Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Strandvall Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Strandvall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sebastian Strandvall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Strandvall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Vaasa IFK

1 Ocak 2007 yılında FC Haka

1 Mayıs 2010 yılında IFK Mariehamn

1 Ocak 2012 yılında VPS

3 Şubat 2015 yılında A. Lustenau

30 Ağustos 2015 yılında Rah Ahan

11 Mayıs 2016 yılında VPS

Sebastian Strandvall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Strandvall şuan Vaasan Palloseura takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Vasa IFK (-12-2003-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.