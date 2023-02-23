Sebastian Strozik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Strozik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Strozik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Strozik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Strozik 15 Mayıs 1999 tarihinde Opole şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastian Strózik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Strozik Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KFA yapmaktadır. Sebastian Strozik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cracovia futbol takımında oynamaktadır. Cracovia takımına 14 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Sebastian Strozik'nin Cracovia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Strozik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Strozik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Strozik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Strozik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Cracovia U19

14 Temmuz 2017 yılında Cracovia

1 Temmuz 2021 yılında Resovia

30 Haziran 2022 yılında Cracovia

Sebastian Strozik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Strozik şuan Cracovia takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Sebastian Strozik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U20 takımında 20 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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