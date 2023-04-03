Sebastian Uhre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Uhre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Uhre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sebastian Uhre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sebastian Uhre 18 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sebastian Uhre Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Viborg FF U19 futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sebastian Uhre'nin Viborg FF U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sebastian Uhre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sebastian Uhre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor
1 Temmuz 2021 yılında Viborg FF U19
Sebastian Uhre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sebastian Uhre şuan Viborg FF U19 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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