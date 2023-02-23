Sebastian Usarz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Usarz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Usarz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Usarz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Usarz 4 Ocak 2002 tarihinde Tarnów şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastian Usarz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Usarz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resovia Rzeszów futbol takımında oynamaktadır. Resovia Rzeszów takımına 6 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Sebastian Usarz'nin Resovia Rzeszów ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Usarz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Usarz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Usarz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Usarz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Resovia II

6 Nisan 2021 yılında Resovia

25 Şubat 2022 yılında Sokol Sieniawa

30 Haziran 2022 yılında Resovia

Sebastian Usarz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Usarz şuan Resovia Rzeszów takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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