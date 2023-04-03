Sebastian Vogel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Vogel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sebastian Vogel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebastian Vogel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.