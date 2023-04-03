Sebastian Vogel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Vogel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Vogel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sebastian Vogel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sebastian Vogel 17 Aralık 2003 tarihinde Fürth şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sebastian Vogel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JFSM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SSV Jahn Regensburg II futbol takımında oynamaktadır. SSV Jahn Regensburg II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastian Vogel'nin SSV Jahn Regensburg II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Sebastian Vogel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sebastian Vogel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Nürnberg U17
1 Temmuz 2020 yılında Quelle FÜ U19
1 Temmuz 2021 yılında Regensburg U19
1 Temmuz 2022 yılında Regensburg II
Sebastian Vogel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sebastian Vogel şuan SSV Jahn Regensburg II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SpVgg Mögeldorf 2000, FSV Erlangen-Bruck, FSV Stadeln (-2017), 1.FC Nürnberg (2017-2020), SG Quelle Fürth (2020-2021), SSV Jahn Regensburg (2021-2022)
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