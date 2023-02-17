Sebastian Voglmaier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Voglmaier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Voglmaier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Voglmaier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Voglmaier 7 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Voglmaier Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini m & m deportivo yapmaktadır. Sebastian Voglmaier, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Vorwärts Steyr futbol takımında oynamaktadır. SK Vorwärts Steyr takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Voglmaier'nin SK Vorwärts Steyr ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Voglmaier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Voglmaier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Voglmaier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Voglmaier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2017 yılında AKA SV Ried U15

1 Temmuz 2018 yılında AKA SV Ried U16

1 Temmuz 2019 yılında AKA SV Ried U18

1 Temmuz 2020 yılında SV Ried II

1 Temmuz 2022 yılında Golling

10 Ocak 2023 yılında Vorwärts Steyr

30 Haziran 2023 yılında Golling

Sebastian Voglmaier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Voglmaier şuan SK Vorwärts Steyr takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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