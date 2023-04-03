Sebastian Yanez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Yanez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sebastian Yanez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebastian Yanez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.