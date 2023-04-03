Sebastian Yanez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Yanez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Yanez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sebastian Yanez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sebastian Yanez 6 Nisan 2003 tarihinde Hermosillo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Yáñez Meléndez şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sebastian Yanez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. Sebastian Yanez, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Tijuana U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana U20 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sebastian Yanez'nin Club Tijuana U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sebastian Yanez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sebastian Yanez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Tijuana U20
Sebastian Yanez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sebastian Yanez şuan Club Tijuana U20 takımında oynamakta ve 191 numaralı formayı giymektedir.
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