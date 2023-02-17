Sebastiao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastiao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastiao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastiao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastiao 20 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastião Henrique Silva De Miranda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastiao Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastiao, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense EC (PI) futbol takımında oynamaktadır. Fluminense EC (PI) takımına - tarihinde katılmıştır. Sebastiao'nin Fluminense EC (PI) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastiao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastiao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Sebastiao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastiao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağu 2022 yılında Piauí-PI

11 Kasım 2022 yılında Fluminense-PI

Sebastiao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastiao şuan Fluminense EC (PI) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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