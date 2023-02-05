Sebastien Cibois kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastien Cibois Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastien Cibois adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastien Cibois Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastien Cibois 2 Mart 1998 tarihinde Argenteuil şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastien Cibois Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Sebastien Cibois, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodez AF futbol takımında oynamaktadır. Rodez AF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sebastien Cibois'nin Rodez AF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sebastien Cibois Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cibois_sebastien/

Sebastien Cibois Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebastien Cibois isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastien Cibois Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastien Cibois futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Paris SG U17

1 Temmuz 2014 yılında Paris SG U19

1 Ocak 2017 yılında Paris SG B

1 Temmuz 2018 yılında Paris SG

3 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

6 Ocak 2020 yılında Stade Brestois

1 Temmuz 2022 yılında Rodez AF

Sebastien Cibois Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastien Cibois şuan Rodez AF takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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