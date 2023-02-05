Sebastien Da Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastien Da Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastien Da Silva kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebastien Da Silva ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sebastien Da Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastien Da Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastien Da Silva

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastien Da Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastien Da Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastien Da Silva 8 Nisan 1991 tarihinde Orange şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Fransa,Portekiz uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastien Da Silva Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NexSt11 yapmaktadır. Sebastien Da Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Lavallois futbol takımında oynamaktadır. Stade Lavallois takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sebastien Da Silva'nin Stade Lavallois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastien Da Silvaboyu ve yaşı kaç

Sebastien Da Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebastien Da Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Sebastien Da Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastien Da Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında AS Moulins

21 Ağu 2014 yılında FC Mulhouse

1 Temmuz 2015 yılında Rodez AF

1 Temmuz 2018 yılında Fréjus-St-Raph.

29 Ocak 2020 yılında SC Bastia

1 Temmuz 2021 yılında Stade Lavallois

Sebastien Da Silva kimdir

Sebastien Da Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastien Da Silva şuan Stade Lavallois takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sebastien Da Silva nereli

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