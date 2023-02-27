Sebastien Flauss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastien Flauss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastien Flauss adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastien Flauss Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastien Flauss 19 Ağustos 1989 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastien Flauss Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SportsPro Football Management yapmaktadır. Sebastien Flauss, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Progrès Niederkorn futbol takımında oynamaktadır. FC Progrès Niederkorn takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Sebastien Flauss'nin FC Progrès Niederkorn ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastien Flauss Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastien Flauss isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastien Flauss Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastien Flauss futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Saarbrücken II

1 Temmuz 2008 yılında SV Elversberg

1 Temmuz 2009 yılında Elversberg II

1 Eylül 2010 yılında SF Köllerbach

1 Temmuz 2012 yılında B. Neunkirchen

1 Temmuz 2015 yılında Pr. Niederkorn

Sebastien Flauss Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastien Flauss şuan FC Progrès Niederkorn takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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