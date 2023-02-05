Sebastien Salles Lamonge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastien Salles Lamonge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastien Salles Lamonge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastien Salles Lamonge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastien Salles Lamonge 28 Ocak 1996 tarihinde Tarbes şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastien Salles Lamonge Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YA'ATS SPORTS yapmaktadır. Sebastien Salles Lamonge, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Bastia futbol takımında oynamaktadır. SC Bastia takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Sebastien Salles Lamonge'nin SC Bastia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastien Salles Lamonge Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/SSL_28

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Sebastien Salles Lamonge Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebastien Salles Lamonge isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Sebastien Salles Lamonge Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastien Salles Lamonge futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Rennes B

16 Ağu 2016 yılında AC Le Havre

30 Haziran 2017 yılında Rennes B

18 Ağu 2018 yılında Depor Fabril

1 Temmuz 2019 yılında SC Bastia

Sebastien Salles Lamonge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastien Salles Lamonge şuan SC Bastia takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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