Sebastijan Miljanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastijan Miljanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastijan Miljanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastijan Miljanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastijan Miljanovic 10 Nisan 2004 tarihinde Basel şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastijan Miljanovic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastijan Miljanovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympic Club Charleroi Farciennes futbol takımında oynamaktadır. Olympic Club Charleroi Farciennes takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastijan Miljanovic'nin Olympic Club Charleroi Farciennes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastijan Miljanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastijan Miljanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Sebastijan Miljanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastijan Miljanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında FC Basel U17

1 Temmuz 2021 yılında FC Basel U18

13 Ağu 2022 yılında Münchenstein

9 Ocak 2023 yılında Olym. Charleroi

Sebastijan Miljanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastijan Miljanovic şuan Olympic Club Charleroi Farciennes takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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