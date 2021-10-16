Şebboy ne demek, TDK'ya göre Şebboy kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şebboy ne demek? Şebboy TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şebboy kelimesi. Peki şebboy ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şebboy nedir, şebboy kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞEBBOY NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şebboy kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Şebboy kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre şebboy kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Turpgillerden, güzel kokulu, dar yapraklı, değişik renkli çiçekleri olan, çok yıllık ve otsu bir süs bitkisi (Cheiranthus cheiri)



ŞEBBOY CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bir sepetin içinde sümbüller, fulyalar, zerrinler, menekşeler, şebboylar, dalga dalga renkler, damla damla rayihalar sıralanmıştı.

