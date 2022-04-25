Şebboy Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Şebboy Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Şebboy Yetiştiricisi ne iş yapar, Şebboy Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şebboy Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şebboy Yetiştiricisi Tanımı;

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Şebboy Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Şebboy Yetiştiricisi Maaşları

Şebboy Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Şebboy Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şebboy Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6113.37

Meslek Adı :

Şebboy Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ekim-dikim ortamı hazırlayabilen, uygun gübreleme yapabilen, hastalık ve zararlılarla mücadele edebilen ve üretim tekniklerini kullanarak şebboy yetiştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şebboy Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretim tekniklerini araştırmak

b) Ekim dikim yerlerini hazırlamak

c) Sera türlerini araştırmak

d) Çevre koşullarını düzenlemek

e) Kültürel işlemleri yapmak

f) Şebboy yetiştirmek

g) Pazarlama organizasyonu yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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