Sebestyen İhrig Farkas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebestyen İhrig Farkas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebestyen İhrig Farkas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebestyen İhrig Farkas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebestyen İhrig Farkas 28 Ocak 1994 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebestyen İhrig Farkas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. Sebestyen İhrig Farkas, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vasas FC futbol takımında oynamaktadır. Vasas FC takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sebestyen İhrig Farkas'nin Vasas FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebestyen İhrig Farkas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebestyen İhrig Farkas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebestyen İhrig Farkas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebestyen İhrig Farkas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mart 2009 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2010 yılında Honvéd-MFA U19

1 Temmuz 2011 yılında Honvéd II

1 Ocak 2012 yılında Parma U19

30 Haziran 2012 yılında Honvéd II

31 Ağustos 2012 yılında Parma U19

1 Temmuz 2013 yılında ND Gorica

31 Aralık 2013 yılında Parma

1 Eylül 2014 yılında Honvéd

14 Aralık 2015 yılında Kulüpsüz

22 Şubat 2016 yılında Kozármisleny

1 Temmuz 2016 yılında Békéscsaba

8 Şubat 2017 yılında Budafoki MTE

31 Ocak 2022 yılında Vasas FC

Sebestyen İhrig Farkas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebestyen İhrig Farkas şuan Vasas FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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