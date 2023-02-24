Sebestyen İhrig Farkas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebestyen İhrig Farkas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebestyen İhrig Farkas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebestyen İhrig Farkas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Sebestyen İhrig Farkas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebestyen İhrig Farkas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebestyen İhrig Farkas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebestyen İhrig Farkas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebestyen İhrig Farkas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebestyen İhrig Farkas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebestyen İhrig Farkas 28 Ocak 1994 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebestyen İhrig Farkas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. Sebestyen İhrig Farkas, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vasas FC futbol takımında oynamaktadır. Vasas FC takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sebestyen İhrig Farkas'nin Vasas FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebestyen İhrig Farkas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebestyen İhrig Farkas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Sebestyen İhrig Farkas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebestyen İhrig Farkas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mart 2009 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2010 yılında Honvéd-MFA U19

1 Temmuz 2011 yılında Honvéd II

1 Ocak 2012 yılında Parma U19

30 Haziran 2012 yılında Honvéd II

31 Ağustos 2012 yılında Parma U19

1 Temmuz 2013 yılında ND Gorica

31 Aralık 2013 yılında Parma

1 Eylül 2014 yılında Honvéd

14 Aralık 2015 yılında Kulüpsüz

22 Şubat 2016 yılında Kozármisleny

1 Temmuz 2016 yılında Békéscsaba

8 Şubat 2017 yılında Budafoki MTE

31 Ocak 2022 yılında Vasas FC

Sebestyen İhrig Farkas kimdir

Sebestyen İhrig Farkas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebestyen İhrig Farkas şuan Vasas FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sebestyen İhrig Farkas nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
Slavisa Ristovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slavisa Ristovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Slavisa Ristovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Slavisa Ristovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Meshack Ubochioma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meshack Ubochioma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Meshack Ubochioma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meshack Ubochioma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Zoran Obrenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoran Obrenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zoran Obrenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zoran Obrenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
Koray Aydın, 1999 depreminde yağma olmadığını iddia etmişti! O dönemli haber ortaya çıkınca faka bastı: "Sonra bakarsınız söylersiniz"
Koray Aydın, 1999 depreminde yağma olmadığını iddia etmişti! O dönemli haber ortaya çıkınca faka bastı: "Sonra bakarsınız söylersiniz"
Meteoroloji'den iki il için uyarı! Yağmur, karla karışık yağmur, kar yağışı, buzlanma ve don bekleniyor
Meteoroloji'den iki il için uyarı! Yağmur, karla karışık yağmur, kar yağışı, buzlanma ve don bekleniyor
Osmaniye'de iki kamyon kafa kafaya çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var
Osmaniye'de iki kamyon kafa kafaya çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!