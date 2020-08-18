YDS sınav yeri değiştirme 2020 ne zaman ve nasıl yapılır? YDS sınav yeri değiştirme ekranı12:30 HADİ ipucu cevabı nedir? 18 Ağustos HADİ joker kodu nedir?Tarikat liderinden 'Devletin içine sızın!' açıklamasıHalit Ergenç'ten Ozan Güven'e destek! "Bu işten alnının akıyla çıkacak"NBA'de play-off turları başladı: Los Angeles Clippers ve Denver Nuggets, galibiyetle başladıYDS ek başvuru süresi 2020? YDS ek başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılır?Hulusi Akar'ın mezar ziyareti haberine erişim engeliŞebnem Bozoklu ve Çağlar Çorumlu İyi Aile Babası adlı dizi ile bir araya geliyor!YDS ek başvuru 2020 nereden ve nasıl yapılır? YDS ek başvuru ekranı 2020Merkez Bankasından yeni hamle: Borç alabilme limitleri düşürüldü
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Şebnem Bozoklu ve Çağlar Çorumlu İyi Aile Babası adlı dizi ile bir araya geliyor!

Şebnem Bozoklu ve Çağlar Çorumlu İyi Aile Babası adlı dizi ile bir araya geliyor!

Şebnem Bozoklu ve Çağlar Çorumlu "İyi Aile Babası" adlı dizide bir araya geliyor. Süreç Film'in yeni projesi iki ünlü ismi bir araya getirmeye hazırlanıyor. Kanal D ekranlarında izleyicilerin beğenisine sunulacak filmin yönetmen koltuğunda Hakan Algül yer alıyor.

Şebnem Bozoklu ve Çağlar Çorumlu İyi Aile Babası adlı dizi ile bir araya geliyor!

Şebnem Bozoklu ve Çağlar Çorumlu yeni dizileri için bir araya gelecek. Süreç Film yeni sezon için iddialı bir dizi daha hazırlıyor. İyi Aile Babası adlı dizi iki başarılı oyuncuyu buluşturacak.

maxresdefault-1-003.jpg

İYİ AİLE BABASI KANAL D EKRANLARINDA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tayfun Güneyer'in yazdığı, Hakan Algül'ün yönetmenliğini üstlendiği dizide Bozoklu ile Çorumlu karı kocayı canlandıracak. Şimdiden büyük merak uyandıran dizi Kanal D'de yeni sezonda seyirciyle buluşacak.

mv5bndm2owy0zdytymi1zi00ogywlwfmywqtzgrizwjmmwvmndnjxkeyxkfqcgdeqxvyodmyodmxndy-v1.jpg

Başarılı oyuncular Çağlar Çorumlu ile Şebnem Bozoklu daha önce de Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği ‘Tatlım Tatlım’ adlı komedi filminde başrolü paylaşmışlar ve izleyiciden tam not almışlardı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT