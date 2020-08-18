Şebnem Bozoklu ve Çağlar Çorumlu İyi Aile Babası adlı dizi ile bir araya geliyor!
Şebnem Bozoklu ve Çağlar Çorumlu "İyi Aile Babası" adlı dizide bir araya geliyor. Süreç Film'in yeni projesi iki ünlü ismi bir araya getirmeye hazırlanıyor. Kanal D ekranlarında izleyicilerin beğenisine sunulacak filmin yönetmen koltuğunda Hakan Algül yer alıyor.
Şebnem Bozoklu ve Çağlar Çorumlu yeni dizileri için bir araya gelecek. Süreç Film yeni sezon için iddialı bir dizi daha hazırlıyor. İyi Aile Babası adlı dizi iki başarılı oyuncuyu buluşturacak.
İYİ AİLE BABASI KANAL D EKRANLARINDA
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tayfun Güneyer'in yazdığı, Hakan Algül'ün yönetmenliğini üstlendiği dizide Bozoklu ile Çorumlu karı kocayı canlandıracak. Şimdiden büyük merak uyandıran dizi Kanal D'de yeni sezonda seyirciyle buluşacak.
Başarılı oyuncular Çağlar Çorumlu ile Şebnem Bozoklu daha önce de Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği ‘Tatlım Tatlım’ adlı komedi filminde başrolü paylaşmışlar ve izleyiciden tam not almışlardı.