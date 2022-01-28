Şebnem Ferah ve karısını terk edip onunla birlikte olan eski sevgilisi Süha Yavuz yıllar sonra davalık oldu! Ebru Gündeş'i de ona tercih etmişti... Şebnem Ferah'ın eski sevgilisi UnIversal Müzik şirketinin sahibi Süha Yavuz 7 adet eser işletme belgesinin sahte imza sirküleriyle devredilmesiyle ilgili Şebnem Ferah, Avrupa müzik ve Pasaj Müziği şirketlerine açtığı iade davasını kazandı.

1 9 UnIversal Müzik şirketinin sahibi Süha Yavuz, 7 adet eser işletme belgesinin sahte imza sirküleriyle devredilmesiyle ilgili Şebnem Ferah, Avrupa müzik ve Pasaj Müziği şirketlerine iade davası açmıştı.