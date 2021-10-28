Şebnem Şirin'in otopsisindeki detay kan dondurdu!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan ve gıda mühendisi olan 23 yaşındaki Şebnem Şirin'i yaşadıkları tartışma üzerine boğazını keserek öldüren zanlı Furkan Zıbıncı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Gasp ve cinsel istismardan 6 suçtan kaydı olduğu belirlenen zanlı, mahkemedeki ifadesinde yaşananları hatırlamadığını öne sürdü.

Katil zanlısı Furkan Zıbıncı, ifadesinde Şebnem Şirinin evlenmek istediğini ancak kendisinin ise reddettiğini iddia etti. Olayın nasıl gerçekleştiğini hatırlamadığını dile getiren Zıbıncı, ifadesinde şunları söyledi:

"BENİ KISKANIYORDU"

"Ben sarraf olarak çalışırım. Şebnem ile ara ara sevgili olarak görüşürdüm. Askerden geldikten sonra Şebnem evlenmek istiyordu, ben de reddediyordum. Ayrıca beni kıskanıyordu. Bu konuda tartışıyorduk. Olay gecesi ortak arkadaşımız Sena ile Şebnem alkollü bir mekanda alkol aldıktan sonra Şebnem ile buluştum. Ben de alkollüydüm. Tekel büfesinden alkol alıp, apart dairesine gittik"

"APARTTA BULDUĞU BIÇAĞI SAVURDU"

"Tekrar alkol aldık ve rızası dahilinde cinsel ilişkiye girdik. Aparttan çıkıp, tekrar geldikten sonra Şebnem, yukarıda belirttiğim nedenle benimle tartışmaya başladı. Bana doğru apartta bulduğu bıçağı savurdu. Parmağım kesildi, yüzüme vurmaya başladı, hakaret etti. Ben de Şebnem’i engellemek için kolunu tuttum. Yere düştük."

"OLAYI HATIRLAMIYORUM"

"Çok alkollü olduğum için daha sonrasını hatırlamıyorum. Olaydan sonra cep telefonunun sim kartını attığımı ve babama ‘Ben Şebnem’i öldürdüm, gelin bana yardım edin’ şeklinde sözler söyleyip söylemediğimi hatırlamıyorum. Ancak cep telefonumun sim kartını attığımı hatırlıyorum. Bunu babam da söylemiş olabilirim. Tasarlayarak canavarca hisle Şebnem’i öldürmedim. Olayı hatırlamıyorum."

VÜCUDUNDA 12 BIÇAK DARBESİ BULUNDU

Öte yandan Şebnem Şirin’in yapılan ön otopsisinde vücudunda göğüs, yüz ve boyun kısımlarında toplamda 12 bıçak darbesinin olduğu ve genç kızın boğazına aldığı derin bıçak kesiği sonucunda yaşamını yitirdiği tespit edildi.