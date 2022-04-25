Sebze Fidesi Üreticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sebze Fidesi Üreticisi görev tanımı nedir, Sebze Fidesi Üreticisi ne iş yapar, Sebze Fidesi Üreticisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sebze Fidesi Üreticisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sebze Fidesi Üreticisi Tanımı;

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Sebze Fidesi Üreticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Sebze Fidesi Üreticisi Maaşları

Sebze Fidesi Üreticisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sebze Fidesi Üreticisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sebze Fidesi Üreticisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6113.58

Meslek Adı :

Sebze Fidesi Üreticisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ekim-dikim ortamı hazırlayarak ekim dikim işlemini yapan üretim tekniklerini kullanarak sebze fidesi yetiştirebilen, fidelerin bakım ve kültürel işlemlerini yürüten ve fideleri pazara hazırlayabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sebze Fidesi Üreticisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Harç hazırlamak ,

b) Örtü altı sistemleri kurmak

c) Sera içi üretim ortamlarını tesis etmek,

d) Fide yetiştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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