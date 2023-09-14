Sebze meyve deposundaki yangın büyümeden söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesindeki sebze meyve deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Sebze meyve deposundaki yangın büyümeden söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesindeki sebze meyve deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Alanya'nın Yeşilöz Mahallesi Denizgüney Caddesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan sebze meyve deposunda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın tesisi sararken, alevleri görenler durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar sonrası bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye aracının yanı sıra sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tesisin giriş kısmındaki plastik sandıklardan başlayıp üst kattaki evin mutfak bölümüne sıçrayan yangına hızla müdahale etti.

Yangın kontrol altına alındı

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından kısa süre içinde kontrol altına alındı. Tesisin içinde yer yer küçük çapta devam eden yangınlara müdahale eden itfaiye ekipleri, diğer bölümlerde ise soğutma çalışmasına başladı. Yangın sonucu sebze meyve deposunda ve üst kattaki evin mutfak kısmında maddi hasar oluştu.

Sebze meyve deposundaki yangın büyümeden söndürüldü

Sebze meyve deposundaki yangın büyümeden söndürüldü

Sebze meyve deposundaki yangın büyümeden söndürüldü

Sebze meyve deposundaki yangın büyümeden söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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