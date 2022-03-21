Sebze-Meyve ve Ürünleri İşleme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Sebze-Meyve ve Ürünleri İşleme Operatörü Tanımı;

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Sebze-Meyve ve Ürünleri İşleme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Sebze-Meyve ve Ürünleri İşleme Operatörü Maaşları

Sebze-Meyve ve Ürünleri İşleme Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sebze-Meyve ve Ürünleri İşleme Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sebze-Meyve ve Ürünleri İşleme Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.50

Meslek Adı :

Sebze-Meyve ve Ürünleri İşleme Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sebze-meyve ve ürünleri operatörü, kendi başına ve belirli süre içerisinde, Türk Gıda Mevzuatına uygun olarak hijyenik ortamda taze sebze-meyveleri satışa hazırlama, sebze meyve ürünleri üretimi için iş organizasyonunu yapma, gerekli hammadde ile üretimde kullanılan araç gereçleri tanıyıp kullanabilme, kontrol edebilme, basit bakım ve temizliğini yapma, ürünü ambalajlama ve depolama işlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sebze-Meyve ve Ürünleri İşleme Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak

b) Üretim öncesi hazırlıkları yapmak

c) Ham maddeleri hazırlamak

d) Hammadde ve ürünün duyusal ve fiziksel analizlerini yapmak

e) Kullanılan alet ve ekipmanların bakım ve basit onarımını yapmak

f) Temizlik ve hijyen programlarını uygulamak

g) Sebze ve meyveleri işletmeye almak

h) Taze sebze ve meyveyi satışa hazırlamak

i) Reçel ve marmelât üretmek

j) Turşu üretmek

k) Sebze ve meyve kurutmak

l) Sebze ve meyve konservesi üretmek

m) Dondurulmuş sebze ve meyve üretmek

n) Salça üretmek

o) Üretim formlarını doldurmak

p) Üretilen gıdaları ambalajlamak ve depolamak

q) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetlere katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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