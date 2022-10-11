Sebze Toplama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sebze Toplama İşçisi görev tanımı nedir, Sebze Toplama İşçisi ne iş yapar, Sebze Toplama İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sebze Toplama İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sebze Toplama İşçisi Tanımı;

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Sebze Toplama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Sebze Toplama İşçisi Maaşları

Sebze Toplama İşçisi maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Sebze Toplama İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sebze Toplama İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9211.04

Meslek Adı :

Sebze Toplama İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Bitkisel Üretim Yapan Çiftliklerde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sebze bahçelerinde hasat zamanı olgunlaşan sebzeleri toplama işini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sebze Toplama İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Uygun toplama tekniklerini kullanarak sebzeleri toplamak,

b) Toplanan sebzeleri pürüzsüz kaplara istifleyerek gölgede bekletmek,

c) Sebzeleri sıkmadan, çizilmeden, ezmeden hasarsız bir şekilde toplamak,

d) İşlenecek sebzelerin toplanmasında ezilme ve zedelenmelere fazla dikkat etmeden seri bir şekilde toplamak,

e) Sebzeyi bitkiden çekilerek ve hafiften kıvrılarak bitkiye zarar vermeden toplamak,

f) Sebzeleri toplarken çürüklerini ayırmak,

g) Sebze tür ve çeşidine göre ürünleri demet, sıra yaparak toplamak,

h) Yetişen istiflemek, naylon çuvallara, kasalara ve sepetlere koyarak nakliye için hazır hale getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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