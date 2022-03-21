Sebze Üretim Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sebze Üretim Teknikeri görev tanımı nedir, Sebze Üretim Teknikeri ne iş yapar, Sebze Üretim Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sebze Üretim Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sebze Üretim Teknikeri Tanımı;

__

Sebze Üretim Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Sebze Üretim Teknikeri Maaşları

Sebze Üretim Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sebze Üretim Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sebze Üretim Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.21

Meslek Adı :

Sebze Üretim Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Her tür sebzenin uygun koşullarda üretilmesi, saklanması ve dağıtılmasını ziraat mühendisinin gözetiminde yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sebze Üretim Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretimi yapılacak sebzenin özelliklerine elverişli toprak yapısını belirlemek amacı ile ekim için ayrılan yerin toprak analizini yaptırmak,

b) Sebze üretilecek yerin seçimi yapıldıktan sonra, sebzenin türü ve özelliğine göre mesura , tava ve tahta yöntemleriyle toprağın hazırlanmasını sağlamak,

c) Belirlenen üretim yöntem ve tekniğine göre araç gereçlerini hazırlamak,

d) Fide üretimi için yastık (toprağın tohum ekimine uygun hale getirilmesi) hazırlamak, ekimini yapmak ve yetiştirmek,

e) Ekim ve dikim işlemlerini mevsim özelliklerini de dikkate alarak gerçekleştirmek,

f) Fidelerin, ilaçlanması ve uygun sulama teknikleriyle (yağmurlama, damla, salma, sızma) sulanması işlemlerini yapmak,

g) Yetiştirilen bitkinin özelliğine göre uygun hasat zamanını belirlemek ve hasat işlemini gerçekleştirmek (tek hasat, kademeli hasat),

h) Ürünlerin uygun koşullarda saklanmasını ve dağıtımını sağlamak,

i) İlaçlama, söküm vb. aşamalarda, işçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?