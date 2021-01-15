Sebze ve Meyve Hali’nde iğrenç olay! Sokaka köpeğine tacizde bulundu
Sakarya Büyükşehir Sebze ve Meyve Hali’nde yabancı uyruklu bir kişi yerde yatan sokak köpeğinin yanına gidip cinsel tacizde bulundu. Yaşanan olayın güvenlik kameraları sayesinde polis ekiplerine bildirilmesinin ardından kişi hakkında başlatılan yasal işlemlerin ardından sınır dışı edildi.
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