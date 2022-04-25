Sebze Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sebze Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Sebze Yetiştiricisi ne iş yapar, Sebze Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sebze Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sebze Yetiştiricisi Tanımı;

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Sebze Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Sebze Yetiştiricisi Maaşları

Sebze Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sebze Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sebze Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6111.24

Meslek Adı :

Sebze Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Tarla Ürünleri Ve Sebze Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Açıkta yetiştirme teknikleri kullanarak sebze yetiştirmede çeşitli işler yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sebze Yetiştiricisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Marul, domates, havuç, bezelye, soğan ve diğer sebze tohumlarını ekmek için toprağı hazırlayıp ekmek,

b) Fideleri toprağı ile plastik tüpler içerisine alıp, ekim yapılacak yere dikmek,

c) Sulama tesisatı kurup fideleri sulamak,

d) Fideleri ilaçlayıp, gübre atarak büyümelerini sağlamak,

e) Hastalıklardan ve böcek istilasından koruyucu kimyasal ilaç püskürtmek,

f) Pazar için olgunlaşmış ürünler toplamak,

g) Ürünleri demet, sıra veya paket yapmak,

h) Toprağı strelize etmek,

i) Sera ve sebze bahçelerine ait yapı, tesisat ve teçhizatların bakımını yapıp tamir etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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