Sebzeli tavuk kapama nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Sebzeli tavuk kapama
Fatih Ürek'in hafta içi her gün sunduğu Gelinim Mutfakta programı her hafta farklı bir yarışmacıyla gündeme geliyor. Birbirleriyle yarışan gelinlerin bugünkü menüsü Sebzeli tavuk kapama. Sebzeli tavuk kapama nasıl yapılır? Malzemeleri neler? haberimizde...
Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Gelinim Mutfakta da hafta boyunca yarışan 4 gelin yaptıkları yemeklerle birinci olmaya çalışıyor. Gelinlerin bugünkü menüsü ise Sebzeli tavuk kapama oldu. İşte Sebzeli tavuk kapama yemeğinin malzemeleri ve yapılış tarifi.
SEBZELİ TAVUK KAPAMA
- 4 adet tavuk baget
- tane karabiber
- 1 adet kuru soğan
Pilavı için:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğan
- 3 adet kibrit çöpü gibi doğranmış havuç
- 1 cay kaşığı yeni bahar
- 2 su bardağı pilavlık pirinç
- tuz
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