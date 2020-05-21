Sebzeli tavuk kapama nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Sebzeli tavuk kapama

Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Gelinim Mutfakta da hafta boyunca yarışan 4 gelin yaptıkları yemeklerle birinci olmaya çalışıyor. Gelinlerin bugünkü menüsü ise Sebzeli tavuk kapama oldu. İşte Sebzeli tavuk kapama yemeğinin malzemeleri ve yapılış tarifi.

SEBZELİ TAVUK KAPAMA

4 adet tavuk baget

tane karabiber

1 adet kuru soğan

Pilavı için: