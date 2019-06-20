Sebzeli tavuklu graten nasıl yapılır? | Gelinim mutfakta Sebzeli tavuklu graten

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün Sebzeli tavuklu graten Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Sebzeli tavuklu graten nasıl yapılır? ise merak konusu oldu. Sebzeli tavuklu graten nasıl yapılır ? Malzemeleri neler? İşte Sebzeli tavuklu graten tarifi.

Sebze Graten Tarifi İçin Malzemeler

Yarım kilo karnabahar

Yarım kilo brokoli

2 patates

3 havuç

1 su bardağı bezelye

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı un

2 su ardağı süt

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Üzeri için:

Kaşar peyniri

Sebzeli tavuklu graten nasıl yapılır?

Malzemeler için miktar vermedim siz fırın kabınızın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz.

Karnabahar çiçeklerine ayrılır. Brokoli doğranır.

Patatesler ince ince, havuçlar da küp küp doğranır.

Buzlu bezelyeler de dahil sebzeler kaynayan tuzlu suya atılıp yumuşayana kadar pişirilir. (Tamamen yumuşamasın ki dağılmasın)

Haşlanan sebzeler süzülüp fırın kabına dökülür.

Bir tencerede sıvı yağ ile un kavrulur. Unun rengi dönmemelidir.

Süt eklenir ve kaynayana kadar pişirilir.

Pişince biraz tuz ve karabiber atılır ve iyice katılaşmadan sebzelerin üzerine dökülür.

Rendelenmiş kaşar peyniri de serpilip ısıtılmış 170 derece fırında kaşar peyniri eriyip kızarana kadar pişirilir. Afiyet olsun…