Sebzeli yaz tavuğu nasıl yapılır? Gelinim mutfakta Sebzeli yaz tavuğu

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün Sebzeli yaz tavuğu Tarifi Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Sebzeli yaz tavuğu Tarifi nasıl yapılır? ise merak konusu oldu. Sebzeli yaz tavuğu Tarifi nasıl yapılır ? Malzemeleri neler? İşte Sebzeli yaz tavuğu tarifi..

Sebzeli Tavuk Yemeği Tarifi İçin Malzemeler

600g tavuk pirzola ( kemiksiz, kuşbaşı kesilmiş)

2 adet kabak

1 adet patates

1 su bardağı bezelye (konserve ise yıkayıp suyunu süzmek yeterlidir, ancak derin dondurucudan kullanıyorsanız 10dk kadar haşlayın)

4 diş sarımsak

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı domates salçası

2 adet kırmızı biber (isteğe bağlı)

2 adet yeşil biber (köy biberi kullandım)

Kekik

Karabiber

Pulbiber

Tuz

Not: mantar da çok yakışacaktır ben evde olmadığı için eklemedim.

Fırında Sebzeli Tavuk Yemeği Tarifi Yapılışı

Soğan yemeklik doğranır, sarımsaklar soyularak 2-3 parça olacak şekilde kesilir.

Sıvı yağda soğanlar pembeleşinceye kadar kavrulur.

Biberler ilave edilerek bir süre daha kavrulur ve yıkanmış, suyu süzülmüş olan kuşbaşı tavuklar ilave edilir.

Tavuklar suyunu salıp, tekrar çekinceye kadar pişirilir.

Ardından salça ilave edilerek bir iki dakika daha kavrulur.

Soyulup küp küp doğranmış kabak, küp küp doğranmış patates de ilave edilir.

Baharatlar ile 2 su bardağı kadar sıcak su eklenir.

Yemeğimiz kaynadıktan sonra bezelyeyi ilave ediyoruz.

2 dakika daha ocakta tutup altını kapatıyoruz.

İsterseniz bu şekilde pişirmeye devam edebilirsiniz, ancak ben bu aşamada fırın kabına almayı tercih ettim.

Yemeği borcama dökerek su miktarını kontrol edin, gerekirse sıcak olmak şartı ile bir miktar su ekleyebilirsiniz.

Fırının derecesini 190 olarak ayarlayıp çalıştırın, patatesler yumuşayana kadar pişirin.

Dilerseniz pişmesine yakın üzerine kaşar peyniri rendesi de serpebilirsiniz.