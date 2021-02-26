SEC, Elon Musk'ın kripto para paylaşımlarına inceleme başlattı

SpaceX ve Tesla şirketlerinin kurucusu olan Elon Musk, son zamanlarda kripto paya piyasası ile oldukça ilgileniyor. Takipçi kitlesiyle piyasa yön verebilme gücüne sahip olan Elon Musk, kripto kullanıcıları tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde attığı bir tweet ile kripto para olan Dogecoin'in oldukça sert bir şekilde yükselmesine neden olmuştu. Ardından Dogecoin hızlı bir şekilde değer kaybederek, yükseliş sırasında alım yapan birçok yatırımcıyı zarara uğramıştı.

SEC, ELON MUSK'IN PAYLAŞIMLARINA SORUŞTURMA AÇTI

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa komisyonu'nun (SEC), paylaşımları ile piyasayı etkileyen Elon Musk'ı bir kez daha mercek altına alacağı haberi geldi.

ABD basınında yer alan haberlere göre SEC, attığı tweet’ler yüzünden Elon Musk hakkında soruşturma başlattı.

'DEĞERİ YÜKSEK' DEYİNCE COİNLER YÜZDE OTUZ DÜŞMÜŞTÜ

Elon Musk'ın Twitter hesabından Bitcoin ve Ethereum'un değerinin yüksek olduğunu dile getirmesiyle kripto para piyasasındaki coinlerin değeri yaklaşık yüzde 30 düşmüştü. Ardından elinde Tesla hisseleri bulunduran yatırımcılar Bitcoin'deki düşüş ve Tesla'nın bir aracının satışına devam etmeyeceği haberini aldıktan sonra ellerindeki hisseleri satmıştı.

DÜNYANIN EN ZENGİNİ ÜNVANINI KAYBETMİŞTİ

Tesla hisselerinde yüzde 8 düşüşle, geçtiğimiz eylül ayından bu yana en büyük düşüş görülmüş, Elon Musk'ın serveti 15 milyar dolar birden erimişti. Böylece Musk, 'Dünyanın En Zengini' ünvanını kaybetmiş, bu ünvanı yeniden, Amazon şirketinin kurucusu Jeff Bezos'a bırakmıştı.