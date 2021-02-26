Vergi daireleri hafta sonu açık mı? Vergi dairesi hafta sonu çalışma saatleri | 27 - 28 Şubat vergi dairesiMümin Sarıkaya kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Mümin Sarıkaya şarkılarıGenç kadın kocası tarafından yumruklu saldırıya uğradıUEFA Avrupa ligi son 16 Turu'nda hangi takımlar eşleşti? İşte UEFA Avrupa Ligi son 16 eşleşmeleriKocaeli'de HES kodu kavgası! 2 kişi otobüs şoförüne saldırdıSEC, Elon Musk'ın kripto para paylaşımlarına inceleme başlattıDemet Akalın'dan evi küle dönen Çılgın Sedat'a büyük destek!UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri belli olduEke isminin anlamı nedir, Eke ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Prof. Dr. Orhan Şen kimdir?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. SEC, Elon Musk'ın kripto para paylaşımlarına inceleme başlattı

SEC, Elon Musk'ın kripto para paylaşımlarına inceleme başlattı

Kripto para piyasasında oldukça aktif olan ve yatırım görüşlerini çekinmeden Twitter'dan paylaşıp coinlerde hacim yaratılmasına sebep olan Musk hakkında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa komisyonu (SEC) soruşturma açıyor.

SEC, Elon Musk'ın kripto para paylaşımlarına inceleme başlattı

SpaceX ve Tesla şirketlerinin kurucusu olan Elon Musk, son zamanlarda kripto paya piyasası ile oldukça ilgileniyor. Takipçi kitlesiyle piyasa yön verebilme gücüne sahip olan Elon Musk, kripto kullanıcıları tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde attığı bir tweet ile kripto para olan Dogecoin'in oldukça sert bir şekilde yükselmesine neden olmuştu. Ardından Dogecoin hızlı bir şekilde değer kaybederek, yükseliş sırasında alım yapan birçok yatırımcıyı zarara uğramıştı.

SEC, Elon Musk'ın kripto para paylaşımlarına inceleme başlattı

SEC, ELON MUSK'IN PAYLAŞIMLARINA SORUŞTURMA AÇTI

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa komisyonu'nun (SEC), paylaşımları ile piyasayı etkileyen Elon Musk'ı bir kez daha mercek altına alacağı haberi geldi.

ABD basınında yer alan haberlere göre SEC, attığı tweet’ler yüzünden Elon Musk hakkında soruşturma başlattı.

SEC, Elon Musk'ın kripto para paylaşımlarına inceleme başlattı

'DEĞERİ YÜKSEK' DEYİNCE COİNLER YÜZDE OTUZ DÜŞMÜŞTÜ

Elon Musk'ın Twitter hesabından Bitcoin ve Ethereum'un değerinin yüksek olduğunu dile getirmesiyle kripto para piyasasındaki coinlerin değeri yaklaşık yüzde 30 düşmüştü. Ardından elinde Tesla hisseleri bulunduran yatırımcılar Bitcoin'deki düşüş ve Tesla'nın bir aracının satışına devam etmeyeceği haberini aldıktan sonra ellerindeki hisseleri satmıştı.

SEC, Elon Musk'ın kripto para paylaşımlarına inceleme başlattı

DÜNYANIN EN ZENGİNİ ÜNVANINI KAYBETMİŞTİ

Tesla hisselerinde yüzde 8 düşüşle, geçtiğimiz eylül ayından bu yana en büyük düşüş görülmüş, Elon Musk'ın serveti 15 milyar dolar birden erimişti. Böylece Musk, 'Dünyanın En Zengini' ünvanını kaybetmiş, bu ünvanı yeniden, Amazon şirketinin kurucusu Jeff Bezos'a bırakmıştı.

SEC, Elon Musk'ın kripto para paylaşımlarına inceleme başlattı

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT