Şecaat ne demek, TDK'ya göre Şecaat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şecaat ne demek? Şecaat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şecaat kelimesi. Peki şecaat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şecaat nedir, şecaat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞECAAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şecaat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Şecaat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre şecaat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yiğitlik



ŞECAAT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Şecaat arz ederken merdikıpti sirkatin söyler.

