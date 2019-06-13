Seçer, Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü etkinliklerine katıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer de çocuk işçiliği ile mücadeleye dikkat çekmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından Forum AVM'de düzenlenen etkinliğe katıldı. Minikler ile bir araya gelerek fotoğraf çektiren ve sonrasında Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencilerinin oluşturduğu Genç Ressamlar Grubu'nun tablolarının yer aldığı sergiyi gezen Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer, çocuklar ve aileleriyle sohbet etti.

Farkındalık etkinliğinde çocuklar sanatla buluşturuldu

Toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Mersin Baro Başkanlığı tarafından bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Etkinlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, çocuk işçiliği ile mücadelenin önemine dikkat çeken tiyatro, drama etkinlikleri ve sunum gösterileri yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Kıvılcımların Dansı Çocuk Dans Grubu ve Ritim Show Grubu da gösterilerini sergiledi. Birbirinden güzel aktiviteler ile minikler eğlenceli dakikalar geçirdi.

'İşe değil okula" sloganı ile hayata geçirilen etkinlik ile eğitim hakları ellerinden alınan ve birçok sektörde en ağır şekilde çalıştırılan çocuklara dikkat çekmek hedeflendi. Toplumda bu ve benzeri olayları engellemek amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, çocukların çocukluklarını doyasıya yaşamaları ve rahatça okula gidebilmeleri için bir ve birlik olmanın önemi vurgulandı.

Kaynak: İHA