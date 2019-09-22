Seçer: "Eğitimde fırsat eşitliği oluşturacağız"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, göreve gelir gelmez eğitim için yeni bir sayfa açtıklarını belirterek, fırsat eşitliği konusunda, kurs merkezlerinde verilen eğitim ile fark oluşturacaklarını söyledi.

Seçer, 23 Eylül'de başlayacak olan Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs dönemi öncesi öğrenciler, veliler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Kongre ve Sergi Sarayında öğrenciler ve velileri ile bir araya gelen Başkan Seçer, eğitim alanında yapacakları hizmetleri anlattığı konuşması ile hem velilerin hem de öğrencilerin içini rahatlattı. Salonu dolduran öğrencilere ve velilere seslenen Seçer, eğitim alanında Mersin'de oluşturacakları değişimden bahsetti. Özellikle kırsal kesimdeki dar gelirli ailelerinin çocuklarının da eğitime eşit derecede ulaşabilmesi için yola çıktıklarını ifade eden Seçer, temel prensiplerinin aydınlık bir gelecek olduğunu belirtti.

Göreve gelir gelmez eğitim için yeni bir sayfa açtıklarını belirten Seçer, fırsat eşitliği konusunda, kurs merkezlerinde verilen eğitim ile fark oluşturacaklarını ifade etti. Seçer, "Biz kurs merkezlerimizde akademik, sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmeti vereceğiz. Çocuklarımızın derslerdeki durumunu kontrol edeceğiz. Zayıf kaldığı noktalarda destek vereceğiz. Psikolojik olarak da destek olacağız. Evlerine gidip aileleri ile görüşeceğiz, çalışma ortamlarına bakacağız. Bir işi yapıyorsak tertemiz, en iyisini yapacağız" dedi.

"Eğitim bizim için önemli ve bu konuda fırsat eşitliği oluşturacağız"

Gençlere daha iyi bir gelecek inşa etmek adına tüm sistemi gözden geçirerek en iyiyi yakalamak istediklerini ifade eden Seçer, "Eğitim her derde deva. Bunun bilincinde olan bu şehrin belediye başkanı olarak eğitime yeni bir sayfa açtım. Bizim birinci amacımız öğrenci sayısını arttırmak değil, bizim amacımız dar gelirli, orta gelirli bütün toplum kesimlerinde eğitime erişimin eşit olması. Sosyal devlet dediğimiz şey bu. Eğitim bizim için önemli ve fırsat eşitliği oluşturacağız. Bizim harcadığımız para sizin paranız. Annenizin ak sütü gibi helal olsun" ifadelerini kullandı.

"Gerçek bilimin peşinden gidersek bu ülkeyi bir yerlere getirebiliriz"

Seçer, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Biz çağdaş ve laik bir eğitim istiyoruz. Bizim eğitimimize pozitif bilim dışında bir şey musallat olduğu zaman yolumuz yanlış olur. Biz hurafelerle, uydurmalarla, insanların beyninin yıkayarak bu toplumu bir yere götüremeyiz. Gerçek bilimin peşinden gidersek bu ülkeyi bir yerlere getirebiliriz. Biz iyi bir eğitimle gelişmiş ülkeler kategorisine girebiliriz. Eğitim şakaya gelmez."

"Biz mükemmeli yakalamak peşindeyiz"

Geçmiş dönemde yüksek öğrenci sayısı ile başlayan kurslardaki sayının eğitim öğretim dönemi sonunda azaldığını belirten Seçer, geçmişte yapılan hatalı uygulamaları sürdürmeyeceklerini dile getirdi. Seçer, "Bizim amacımız geçmiş uygulamayı aynen devam ettirip, dostlar alışverişte görsün demek değil. Bir işi yapıyorsak bunu tam anlamıyla yapmak zorundayız. En iyisini yapacağız. 4 bin 200 öğrenci ile başlayıp 1000'e düşme gibi bir lüksümüz olamaz, çünkü önemli kaynaklar harcıyoruz. Gelecek yıl eğitimde fark oluşturacağız. Bu konuda önemli çalışmalarımız olacak. Biz mükemmeli yakalamak peşindeyiz" dedi.

"Psikolojik danışmanlık ve rehberlik sistemi devrede olacak"

Seçer, gençlere yalnızca eğitim vermeyeceklerini, etkinliklerle onların sosyalleşmesine de katkı sağlayacaklarını vurguladı. Çocukların sadece okula gidip gelen, yarışa sokulmuş bir insan gibi hareket etmesini istemediklerini belirten Seçer, "Bu çocuklar birer insan. Duyguları, hassasiyetleri var. Onun için biz burada akademik, sosyal ve psikolojik danışmanlık yapacağız. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik sistemi devrede olacak. Çocuklarımızın derslerdeki durumunu kontrol edeceğiz. Zayıf kaldığı noktalarda destek vereceğiz. Psikolojik olarak da destek olacağız" diye konuştu.

Konuşmasında Türkiye'nin önemli bir sorunu olan ve gençler arasında gün geçtikçe yaygınlaşan madde bağımlılığı ile de mücadele edeceklerini vurgulayan Seçer, "Gençlerimizin karşısında madde bağımlılığı gibi önemli bir tehlike var. Madde bağımlılığı 10 yaşın altına indi. Bizim bu çocuklara sahip çıkmamız lazım. Gençlik, etkinlik merkezlerini önemsiyoruz. Çocuklarımızın arkadaşları ile sosyalleşecekleri, zaman geçirecekleri, bilgi becerilerini arttıracakları mekanlar oluşturacağız. Bunu sahildeki kafelerle başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı kurma düşüncelerinin olduğu müjdesini veren Seçer, "Bunu yapma nedenimiz spora ve gençliğimize çok geniş kapsamlı hizmet vermek istiyoruz. Bu daire başkanlığını kurmak istiyoruz. Meclisimize sunacağız. Belediyemizin güvencesi içerisinde çocuklarımız sosyal aktivite yapsın. Mersin'i spor, sanat, kültür ve müzik kenti yapacağız. Bunun için önemli yatırımlar yapıp, bütçeler ayırıyoruz" şeklinde konuştu.

"Gençlerimize güveniyoruz, inanıyoruz"

Son olarak salonda bulunan gençlere tavsiyelerde bulunan Seçer, şöyle tamamladı; "Bizim ahlaklı bir toplum olmamız lazım. Dürüst bir toplum olmalıyız. Birliği, beraberliği önemseyeceğiz. Bir toplumu çürüten en önemli hastalık ayrımcılık. O yüzden ayrımcılık yapmayacağız. Birbirimize saygılı, sevgili olalım. Biz gençlerimize güveniyoruz. Gelecek gençlerimizin elinde. Tarihinizi, geçmişinizi, toplumların tarihini öğrenin. Dersler çıkarın, bol bol okuyun. Sizlere güveniyoruz, inanıyoruz. Sizler için her şeyi yapacağız."

Kaynak: İHA