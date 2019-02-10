Seçer, Gülnar ve Anamur’da gövde gösterisi yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, seçim çalışmaları kapsamında Gülnar ve Anamur'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Gülnar'da yoğun yağışa rağmen kalabalık bir topluluk tarafından karşılanan Seçer, konvoy eşliğinde ilçeye girdi. Seçer, burada ilk olarak Gülnar Belediye Başkan Adayı Mehmet Kale ve İlçe Başkanı Ahmet Barut ile birlikte pazar yerini gezerek pazarcılarla, pazara ürünlerini getiren köylülerle ve ilçe sakinleriyle sohbet etti. Pazar yerinde bulunan vatandaşların sorunlarını dinleyen Seçer, ilçeye daha modern pazaryerleri kazandıracaklarını söyledi.

Seçer, daha sonra Gülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel'i ziyaret ederek, uzun süredir belediye başkanlığı yapan Günel'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Seçer, Gülnar Ziraat Odası'nı ziyaretin yaptığı konuşmada ise tarımın Gülnar'ın ekonomik ve sosyal yaşamı için önemli olduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediyesi'ni kazandığımızda ziraat odalarımızla birlikte projeler yapacağız. Özellikle kadın çiftçileri, küçük aile işletmelerini destekleyeceğiz" dedi.

Gülnarlı çiftçilerin talebi doğrultusunda Gülnar'a bir meyve suyu fabrikası kuracaklarını ifade eden Seçer, "Bu fabrika, ürünün para etmediği dönemlerde çiftçinin faydasına olur. Bu konuda Ziraat Odası ile birlikte proje çalışması yapacağız" diye konuştu.

"Gülnar'ın alt yapı sorununu çözeceğiz"

Seçer, partisinin Gülnar Belediye Başkan Adayı Mehmet Kale'nin aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Gülnar pazarında gezdik. İnsanlar yoksulluktan, fakirlikten dert yanıyor. Eşi hasta ilaç alamıyor, çocuğu işsiz iş bulamıyor, oğlu askerde para gönderemiyor. Pazaryerinde bunlarla karşılaştık. Gülnarlıların taleplerini dinledik. Daha güzel, daha geniş, modern bir pazaryeriniz olacak. Küçük sanayi siteniz var, esnaf daha büyük bir site istiyor. Küçük sanayi sitesi projelerimiz arasında. Gülnar'ın bir diğer sorunu da altyapı ve kanalizasyon sorunu. Bunlar benim dönemimde hızla çözülecek" ifadelerini kullandı.

"Kavga etmeye gelmiyoruz"

Belediye başkanı olduğunda Mersin'in 13 ilçesine eşit hizmet götüreceğini söyleyen Seçer, "Ayrımcılık gayrımcılık yok. Gülnar'ın sorunlarını bilen, her noktasını bilen, vatandaşları tanıyan, dertleriyle hemhal olan bir belediye başkanınız olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Yerel seçime gideceğiz ve şehre bir hizmetkar seçeceksiniz. Parti görmeyin. Ben CHP adayıyım ama herkesin belediye başkanı olmak istiyorum. Türkiye'nin acilen kardeşliğe, birliğe ihtiyacı var. Türkiye'nin acilen nezaketli siyasetçilere ihtiyacı var. Biz kavga etmeye gelmiyoruz. Aramızdaki o yüksek duvarları kaldıralım. Ben belediye başkanı olduğumda herkesin belediye başkanı olacağım. Bir kentin belediye başkanı o kentin abisidir, babasıdır, anasıdır, kardeşidir. Ben herkesin anası, babası, abisi olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Gülnar ziyaretinin ardından aday tanıtım toplantısı için Anamur'a geçen Vahap Seçer, burada adeta gövde gösteri yaptı. Partisinin ilçe başkanlığı önünde yüzlerce kişi tarafından karşılanan Seçer, "Bizler vatandaşlarımızın hizmetkârı olmak istiyoruz. Bizler kavga için gelmiyoruz. Bizler insanları ayrıştırmak için gelmiyoruz. Bugüne kadar hangi partiye oy vermiş olursanız olun, bu dönem CHP kadroları için yetki istiyoruz" dedi.

"Büyük şeyler isteyin"

İlçede muhtarlarla da bir araya gelen Seçer, belediyenin genel durumu hakkında muhtarlara bilgi vererek, "Belediye başkanlığı icra makamı. Başkanın para yönetmeyi ve insan yönetmeyi iyi bilmesi lazım. Büyükşehrin iyi bir bütçesi var, çok sayıda çalışanı var. Mersin'in en büyük fabrikası gibi. Bunları iyi yönetecek bir belediye başkanı gerekiyor. Belediye başkanı yol yapımı, sinek ilaçlaması dışında yeni bir vizyon koymalı ortaya. Mersin'i farklı bir yere taşıyacak vizyon ortaya koymalı. Belediyelerin yetkisi, sorumlulukları arttı ama kasası da şişti. Önemli gelirleri var. Artık büyükşehir belediye başkanından böyle küçük işler istemeyeceksiniz. Büyük işler, büyük projeler isteyeceksiniz. Köyünüzde sulama suyu sorunu var, içme suyu sorunu var. Bunlarla ilgili altyapı çalışması yapabilir. Belediye başkanından bunları isteyeceksiniz. Başkanlar bunlara muktedir" diye konuştu.

"En iyi aday benim, bir de beni deneyin"

Konuşmasında, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın "Ben deneyimliyim, belediye ehil ellere teslim edilmeli" sözlerine de yanıt veren Seçer, "Diğer başkan adayı da 15 yıldır belediye başkanlığı yapıyor. Onlar kamudan geldi, o bakış açısıyla belediyeyi yönettiler. Biz de fena adam değiliz. Devletin parasıyla değil kendi paramızla risk alıp yatırımlar yapmış, başarılı bir işadamıyım. Bu alandaki tecrübelerimi belediye için, halk içim niye kullanmayayım. Onca yıllık başarılı bir iş yaşamım var, 8 yıl milletvekilliği tecrübem var. Bu ikisi birleşince benden iyi aday bulamazsınız. Önemli olan

uzun süre belediye başkanlığı yapmak değil, üzerine bir şeyler koyabilmek. Yıllar geçiyor, hep aynı standartla devam ediyorsanız, uzun süre belediye başkanlığı yapmanın bir anlamı yok. Ama geçen her dönemde üzerine bir şeyler koyup standardı yükseltiyseniz, daha büyük projeler yaptıysanız şapka çıkarırım. Mersin'e daha büyük hizmetler, daha büyük projeler yapılmalı diyorsanız ben de bu memleketin bir evladıyım. Sizlerden destek bekliyorum. Bir de bizi deneyin" ifadelerini kullandı.

"Kasayı halkın kullanımına açarım"

Mersin Ekonomi Platformu'nun şubat ayı istişare toplantısına da katılan Seçer, burada yaptığı konuşmada, öncelik verdiği konuların başında ekonominin geldiğini vurgulayarak, "Mersin'e yatırımcı bir belediye başkanı geliyor" dedi.

2 yıldır birlikte çalıştığı proje masasının, sivil toplum örgütlerinden, çiftçilerden, işçilerden, esnaftan, yatırımcılardan aldığı bilgiler ışığında sorunları tespit ettiğini ve buna göre proje geliştirdiğini belirten Seçer, "Bizim için öncelikli konu Mersin'in ekonomik olarak kalkınması oldu. Mersin'de fakirlik var. Mersin'in bir güzel yüzü var, bir de diğer yüzü var. Gelir dağılımında adaletsizlik var. Denizi görmemiş insanlar var. Bir yanda bunlar var ama bir yanda da muazzam bir potansiyel var" diye konuştu.

Mersin ekonomisinin tek bir kimlik üzerinde gelişmesinin doğru olmadığını kaydeden Seçer, şehrin tarım, sanayi, turizm ve lojistik alanındaki potansiyelini değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Seçer, "Mersin'de gelir dağılımı adaletsizliği devam ederse bu güzellikler yaşanmaz. Sizin paranız var ama komşunuz aç. Popülizm yapmayı sevmem. İnsanların fakirliğini kullanarak oy toplamak derdinde de değilim. Ama şunu söylemek isterim; belediye başkanı olduğumda kasayı halkın kullanımına açarım. Sosyal yardımlar yaparım. Örneğin çocuklara süt dağıtacağız. Çay'da, Çilek'te, Gülnar'ın, Mut'un köylerinde çocuklara süt ulaştıracağız. Mahalle mutfakları yağacağız. İnsanlar gelip orada yemeklerini yiyecek ya da biz evlerine ulaştıracağız. Çalışan anneler ve çocukları için kreşler yapacağız. Bunlar çok büyük paralarla olacak işler değil. Yoksullara sahip çıkmak gerekiyor. Türkiye'nin 6. büyük ekonomisi de olsak, gelir dağılımı adaletsizliğini yok etmediğimiz sürece Mersin'de huzuru sağlayamayız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA