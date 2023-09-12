Seçer: "İkinci dönemimiz için halkımıza sosyal konut projeksiyonu sunacağız"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'de konut yapacak arsa sorununun aşıldığını, lüks, orta ve orta üst gelirliler içinde konut sorunu olmadığını belirterek, "Mersin'de sosyal konut sorunu var, bütün mesele bu. Bu kadar dengesizlik olmaz. Gelir dağılımı, adaletsizlik, gelir gidere yetmiyor ama fiyatlar da tamamen köpük fiyatlar. Bunların zaman içinde dengeye oturacağını düşünüyorum" dedi.

Seçer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 39 Nolu Emlak ve Destek Faaliyetleri Komitesi tarafından düzenlenen "Mersin Emlak Sektörü Eğitim Semineri'ne katıldı. Mersin'in tanıtımının emlak sektörüyle bağlantılı olduğunu belirten Seçer, "Çünkü tanınmayan bir ürüne rağbet olmaz. Onun için milyonlarca dolar harcanır reklam yapılır. Bir ürün çıkar, bir marka oluşur, ürün üretilir, kimse bilmiyorsa rafta kalır ama biliyorsa, iyi bir iletişim kurulmuşsa, topluma anlatılmışsa kapış kapış satılır. Üretim artar, fiyatları artar çünkü talep vardır. Mersin'in değerinin artmasının temel sebebi, Mersin'in hareketliliği, Mersin'in tanınma oranının artmasıdır. Mersin gibi müstesna bir kentin belediye başkanı olmaktan son derece mutluyum ve onurluyum" diye konuştu.

"Mersin, Mevlana gibi herkesi kucakladı"

Mersin'in genç ve kapasitesi olan bir kent olduğunu vurgulayan Seçer, ancak bu kapasitelerin tam olarak kullanılamadığını kaydetti. Mersin'in güzelliklerinin ve kapasitesinin tanıtılması gerektiğine değinen Başkan Seçer, "Ne kadar çok basında yer alırsanız, ne kadar çok başarılı siyasetçi çıkarırsanız, ne kadar çok başarılı sporcu, sanatçınız olursa, ne kadar çok başarılı iş insanınız olursa, iyiye dair ne kadar güzel işler yaparsanız kentiniz o kadar iyi tanınır. Biz iyi tanınmak istiyoruz çünkü iyiyiz, çünkü güzeliz. Bu kadar rengarenk, renk cümbüşü bir demografi, huzurlu Türkiye'de kaç tane kent var? Herkes gayet güzel, mutlu, huzurlu. Her çeşit insan var. Doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden, Orta Anadolu'dan, hatta Arap yarımadasından, Kafkaslar'dan, Balkanlar'dan herkes burada. Mersin, Mevlana gibi herkesi kucakladı" ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerin Mersin'i tercih etmesinde bizim uygulamalarımızın rolü büyük"

Emlak sektörünün gelişmesinde üniversite öğrencilerinin Mersin'e gelmesinin de payı olduğunu aktaran Başkan Seçer, "Mersin'de 4 tane üniversite var. İki vakıf, iki devlet üniversitesi, bir tanesi yeni açıldı ve hızla gelişiyor. Mersin Üniversitesine rağbet arttı. Belediyemizin uygulamalarının çok büyük bir rolü var. Bunu siyasi bir reklam olarak almayın. Türkiye'nin neresinde 1 TL öğrenci otobüsü fiyatı, nerede 6 liraya yemek alıyor. Nerede çamaşırhaneye gidiyor, çayını kahvesini içiyor, çamaşırını yıkıyor para ödemiyor, hangi okuma salonuna giriyor, çay kahve içiyor, çorbasını bedava içiyor, isterse 6 liraya yemek alıyor, belediyenin yemeğini yiyor. 24 saat açık okuma salonunda ders çalışıyor. Çocuk evinde sobasını yakıyor mu ki, oraya geliyor. O kadar çok rağbet var ki randevuya bağladık ve iki saati geçemiyor" şeklinde konuştu.

"Benim bakış açım çağdaş bir imar planı yapmak"

Kendisine sorulan 1/5000'lik ve 1/1000'lik planlarla ilgili de konuşan Başkan Seçer, şöyle devam etti; "Bu çalışmalar 25 yıldır yapılan çalışmalar. 4 yıldır görevdeyiz. Ben bu kenti liyakatli kadrolarla yönetiyorum. Bu para tamam güzel de bilinçsiz bir adama oy verdiğinizde bu parayı batırır. Bilinçli adamla olacak, projeler yapacak." Büyükşehir Belediyesinin imar planlarını bu yıl içerisinde tamamladığını belirten Seçer, "1/5000'lik planlar Mersin Büyükşehir Belediyesine ait. Yenişehir ve Mezitli'de bitti. Toroslar'da bir ya da iki etap şu anda görüşülüyor. Akdeniz'i iki etaba böldük; Deliçay-Mersin tarafı, Deliçay-Tarsus tarafı. Deliçay-Mersin tarafını bitirdik. Yenişehir ve Mezitli konutları bitti. Toroslar konutun önemli bir kısmı bitti. Anamur'un, Silifke'nin 1/5000'liğni yaptık" dedi.

Seçer, yaylalarda ise imar planı olmadığına dikkat çekerek, "Geliyorlar, mevcut yasalara göre yaylalarda evlerini konduruyorlar, plansız bir şehir gibi olup, yayla olmaktan çıkıyor. Yaylalara da başladık, 1/5000'liklerini yapıyoruz. Bunlar zaman alıyor. Paranın olduğu yerde iş yapmak, rantın olduğu yerde iş yapmak kolay değil. Boyacı küpü değil ki batır çıkar boyandı de. Hangi vicdanla imza atacağım, bir kalem oynatmak, bir yoğunluk oynatmak milyonlarca lira" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçelerde imar planları ile ilgili çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Başkan Seçer, merkez ilçeler olan Yenişehir, Akdeniz, Toroslar ve Mezitli'nin 1/1000'lik planlarının da birçok noktada tamamlandığının bilinmesini istediğini söyledi.

1/1000'lik binlik planlar uygulanan imar planlarının ilçe belediyelerine ait olduğunu da söyleyen Seçer, "Benim bakış açım çağdaş bir imar planı yapmak, rantı düşünmemek. Rant olmaz değil her hareketimiz ranttır. Sıkıntı, rantın haksız bölüşülmesi. Benim halkım bu ranttan almıyorsa, üç tane arsa spekülatörünün cebine giriyorsa benim vicdanım kabul etmez. Onu nasıl imzalayayım, kim ne derse desin anlatırım her yerde" ifadelerini kullandı.

"Bunlar suni fiyatlar"

Konut fiyatlarındaki artışı değerlendiren Başkan Seçer, fiyatların "suni" olduğu tahmininde bulunduğunu belirterek, "Çünkü ekonomik dengeler, pandemi, siyasi gerilimler, seçimler, ekonomiyi alt üst etti. Yurtdışının bize bakışını olumsuz etkiledi. Durum bundan ibaret. Biz de muztaribiz, vatandaşta. Şimdi kim kaç paraya ne satıyor herhalde kimse farkında değil. Büyük dengesizlik var" şeklinde konuştu.

"İkinci dönemimiz için halkımıza sosyal konut projeksiyonu sunacağız"

Mersin'de konut yapacak arsa sorununun aşıldığını, lüks, orta ve orta üst gelirliler içinde konut sorunu olmadığının altını çizen Başkan Seçer, konuşmasını şöyle tamamladı; "Mersin'de sosyal konut sorunu var, bütün mesele bu. Bu kadar dengesizlik olmaz. Gelir dağılımı, adaletsizlik, gelir gidere yetmiyor ama fiyatlar da tamamen köpük fiyatlar. Bunların zaman içinde dengeye oturacağını düşünüyorum. Son söz olarak sosyal konut konusunda bir şey söylemek istiyorum. 2. dönem belediye başkanlığımda, mutlaka kazanacağız, siyaset iddia işidir, takdiri halk verecek. Belediyeler sosyal konut yapıp satmaz, kiraya da verebilir. Bunun modelleri var. Bu konuda da arkadaşlar çalışıyor. Yapalım bin, 2 bin, 5 bin sosyal konut, belediye olarak bunları kiraya verelim, biraz rahatlatalım. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Mesleğimiz, 150 bin esnafa ekmek kapısı açan bir meslektir"

Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Sinan Canpolat ise "Bizim mesleğimiz Türkiye'de lokomotif olan, Türkiye'nin karlarını döndüren bir meslektir. 300 iş kolunu barındıran 150 bin esnafa ekmek kapısı açan bir meslektir. Bizim her halükarda önemsenmemiz ve dikkate alınmamız gerekmektedir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)