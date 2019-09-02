Seçer, Karaduvar Tarım, Balıkçılık ve Çevre Festivaline katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Karaduvar Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim Derneği tarafından bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen Karaduvar Tarım, Balıkçılık ve Çevre Festivaline katılarak, Karaduvarlı hemşehrileri ile bir araya geldi.

Başkan Seçer, festival alanına gelir gelmez sahneye çıkarak çocuklarla birlikte İzmir Marşını söylerken, festivale CHP Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol, Karaduvar Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim Derneği Başkanı Vahide Dengiz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Barış, huzur, kardeşlik, birlik, beraberlik istiyoruz"

Festivalde bir konuşma yapan Seçer, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, mücadele arkadaşlarını, bu vatan uğruna canını vermiş tüm şehitleri ve gazileri saygıyla andığını vurguladı. Savaş olmasını istemediklerini belirten Seçer, "Ama dünya kurulduğundan beri hep kötüler savaşlar çıkarmış. Hep kötüler sanki hep galip gelmiş gibi olmuş. Ama öyle değil. Mutlaka bir gün iyiler kazanacaktır. Mustafa Kemallerde olduğu gibi, tarih böyle yazılacaktır. Savaş acıdır, kandır, gözyaşıdır; anaların yüreğinin dağlanmasıdır, çocukların ölmesidir. Mustafa Kemal, "Zorunlu olmadıkça savaş cinayettir" demiş, "Yurtta sulh, cihanda sulh" demiş. Biz onların peşinden gidiyoruz. Barış, huzur, kardeşlik, birlik, beraberlik istiyoruz" dedi.

"Ortadoğu'da savaş durmalı"

Türkiye olarak komşu ülkelerde var olan savaştan, kandan ve gözyaşından etkilenmemenin mümkün olmadığının altını çizen Seçer, "Orada dindaşlarımız, soydaşlarımız, akrabalarınız var. Coğrafya bir kader değil, kader olmamalı. Ortadoğu'da savaş durmalı. Kardeş kanı, dindaş kanı, soydaş kanı artık akmamalı. Buna bir "dur" demek lazım, "dur" demeliyiz. Bu coğrafya üzerinde oyunlar oynanıyor. Savaşı çıkararak, silahı satarak, toplumlar birbirine düşürülüyor, fakirleşiyor. Her gün yoksulluk, kan, gözyaşı artıyor. Biz laik cumhuriyetiz. Biz 56 Müslüman ülke içerisinde bu noktada olan tek Mustafa Kemal'in cumhuriyetiyiz, modern, çağdaş cumhuriyetiz. Biz o mazlum ülkelere 100 yıl önce nasıl örnek olduysak, ulusal kurtuluş mücadelesinde; aynı duygularla, aynı düşüncelerle, aynı hissiyatla bugün yine bu tarihi misyonumuzu yapacağız" diye konuştu.

"Çocuklarımızın geleceği için daha fazla çalışacağız"

Her zaman vatandaşa layık olacaklarını, başlarını hiçbir zaman yere eğdirmeyeceklerini dile getiren Seçer, "Sizlere müteşekkiriz. Bizlere itibar verdiniz, güven verdiniz. Bizler de size layık olacağız. Hiç merak etmeyin. Sizlerin başınızı öne eğdirmeyeceğiz, sizlerin gururu, onuru olacağız. Çalışıyoruz, çok daha fazla çalışacağız. Bunu, yüreği insanlık sevgisi ile çarpan çocuklarımız için yapacağız. Onların geleceği için yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Bizlerin görevi, önce Mersin'de kardeşliği tesis etmek"

Mersin'de her renkten, etnik yapıdan, mezhepten insanın birlik ve beraberlik içinde kardeşçe yaşadığını ve bundan sonra da yaşamaya devam edeceğini vurgulayan Seçer, şunları söyledi:

"Mersin çok daha iyilerine layık. Mersin bir küçük Türkiye, her renk var. Burası adeta renk cümbüşü, güzellikler şehri. Her renkten, etnik yapıdan, mezhepten insan kardeşçe yaşıyoruz, yaşamaya devam edeceğiz. Bizlerin görevi, önce Mersin'de kardeşliği tesis etmek, onu sağlamlaştırmak. Bizim yüreğimiz insanlık sevgisi ile Allah sevgisi ile çarpıyor. Biz Allah'tan korkarız. Biz insanları kucaklaştıracağız, birleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA