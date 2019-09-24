Seçer: "KKTC’ye her noktada destek olmamız gerekiyor"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile işbirliğinin önemli olduğunu belirterek, "Bizim beraberliğimiz son derece önemli. Özellikle KKTC'nin uluslararası arenada yaşadığı sorunlar açısından bizim her noktada destek olmamız gerekiyor" dedi.

1 Ağustos'ta göreve başlayan KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Başkonsolos Mendeli, 1 Ağustos'ta göreve başladığını söyledi. Resmi ziyaretleri kapsamında Seçer'i ziyaret etmek istediklerini belirten Mendeli, "Bundan mutluluk duydum. Bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bundan 15 yıl önce de burada görev yapmıştım. Mersin'in ikinci evim olduğunu hep söylüyorum. O günden bugüne Mersin çok değişti, çok gelişti, daha modern bir yapısı oldu. Buraya ilk geldiğim zaman şaşırdım. Benim zamanımda birinci çevre yolu ve sahil yolu vardı. Şimdi 2 ve 3. çevre yolları da açılmış. Modern binalar yapılmış. Marina çok güzel olmuş. Sahiller yenilenmiş. Çok güzel olmuş. Ben benden öncesi meslektaşımla belediyenizin çok iyi diyaloglar içinde olduğunu gördüm. Benden bundan önce olduğu gibi benden sonra da sizlerin başkanlığında bu ilişkileri sürdüreceğim ve inşallah sizlerin de desteğiyle burada çok faydalı işler yapacağımı düşünüyorum. 2017 yılında Gazimağusa ile belediyeniz kardeş şehir oldu. Bunu başkonsolosluk olarak canlı tutulması için ne yapılması gerekiyorsa hazırız" dedi.

"Her noktada size destek olmamız gerekiyor"

Başkan Seçer ise göreve yeni başlayan Mendeli'ye başarılar diledi. Kendisinin de yeni bir belediye başkanı olduğunu vurgulayan Seçer, "Siz 2003-2008 yılları arasında görev yapmıştınız. Ben de 2007 ile 2015 arasında milletvekilliği yapmıştım. Ortak güzel işler yapacağız. Siz bizim yavru vatan Kıbrıs'ın emanetisiniz. Bu anlamda hem kişisel olarak güzel anılarınız, başarılı çalışmalarınız olacak hem ülkeniz hem Türkiye için önemli çalışmalarınız olacaktır. Bizlerin işbirliği önemli. Daha önce de sizin makamınızda bulunan arkadaşlarla da iyi bir iletişim içerisindeydik. Sizle de bu iyi iletişimi devam ettirmek istiyoruz. Bizim beraberliğimiz son derece önemli. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından uluslararası arenadaki yaşadığı sorunlar açısından bizim her noktada size destek olmamız gerekiyor. Bu açıdan sizleri önemsiyoruz. Mersin ve KKTC halkı aslında soydaşlık ilişkisi de olan 2 ayrı yerleşim yeri. Coğrafi özellikleri de çok uygun. Çok ortak yönümüz var. Bu açıdan iletişimimiz kolay oluyor. Umut ediyorum ki önümüzdeki günlerde birbirimize yararlı birlikteliğimiz, işbirliğimiz olacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ziyaret basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: İHA