Seçer: "Mersin halkı sandıkta ittifak kuracak"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, her kesimden, her siyasi görüşten oy alacaklarını belirterek, "Mersin halkı sandıkta ittifak kuracak. Diğer partilerin seçmenine sesleniyorum; iradenize kimse ipotek koyamaz. Elinizi vicdanınıza koyun, aklınızla hareket edin, Mersin'in geleceğine oy verin" dedi.

Seçer, seçim çalışmaları kapsamında Silifke ve Gülnar ilçesinde vatandaşlarla buluştu, gördüğü yoğun ilgiyle moral depoladı. Seçer, ilk olarak Silifke Belediyesi ile Işıklı, Akdere ve Yeşilovacık köyleri sakinlerinin ortaklaşa düzenlediği 4. Çağla Festivali'ne katıldı.

Burada vatandaşlara seslenen Seçer, belediye başkanı olduğunda Silifke ve yöresinde tarım ve hayvancılığı destekleyeceklerini, turizm yatırımlarının ilçeye çekilmesi için çalışma yürüteceklerini söyledi. Seçer, "Silifke Belediye Başkanımız Mustafa Turgut, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurulmasına öncülük ediyor. İlk etapta köylüden süt alınacak, süt işlenecek. Ben de Mersin'in her yerinde yoksul çocuklara ücretsiz süt dağıtacağım. Söz veriyorum o sütü Silifkeli üreticimin kooperatifinden alacağım" diye konuştu.

Seçer daha sonra Gülnar ilçesine geçti. İlçeye girişinde onlarca araçlık konvoyla karşılanan Seçer, Gülnar Belediye Başkan Adayı Mehmet Kale tarafından Büyükeceli Mahallesi'nde düzenlenen açık hava toplantısında vatandaşlara seslendi. Vatandaşların cep telefonlarının ışıklarıyla, havai fişekler ve meşalelerle renk kattığı toplantıda Seçer, "Gümbür gümbür geliyoruz. Mersin'de güzel şeyler olacak. Mersin'de her şey değişecek. Mersin'e hareket gelecek, bereket gelecek" ifadelerini kullandı.

"Mersin halkı Vahap Seçer üzerinden ittifak kuracak"

Seçimlerde her kesimden, her siyasi görüşten destek istediğini, bu desteği alabileceğini sokakta gördüğünü ifade eden Seçer, şöyle devam etti; "AK Parti bu seçimde Mersin'de aday çıkarmadı. AK Partililer gidecekler Cumhur İttifakının gösterdiği adaya oy verecekler. Peki Mersin'in geleceği ne olacak? İradenize

kimse ipotek koyamaz. Elinizi vicdanınıza koyun, aklınızla hareket edin. Hiç kimsenin oyu, iradesi ipotek altına alınamaz. Gelin Mersin'in geleceğine oy verin. Ankara'dan Mersin'in seçimlerine, demokrasisine istikamet vermeye çalışanlar oldu. İYİ Parti adayı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığı engellendi. Şimdi İYİ Partili kardeşlerime buradan soruyorum; bu hesabını sandıkta sormak için Vahap Seçer'e oy vermeyecek misiniz? Mersin halkı sandıkta ittifak kuracak. Hangi partiden olursa olsun Vahap Seçer üzerinde ittifak kuracak. Bunu 31 Mart gecesi göreceğiz."

Kaynak: İHA