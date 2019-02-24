Seçer: "Mersin, klasik belediyecilikle bir yere varamaz"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mersin'in klasik belediyecilikle bir yere varamayacağını belirterek, "Geldi belediye başkanı yolları temizledi, sineği öldürdü, böceği öldürdü. Bunlarla Mersin kalkınmaz. Başka şeyler yapmak lazım. Mersin'e atılım sağlayacak projeler lazım" dedi.

Seçer, Bozyazı ilçesinde esnaf ve pazaryeri gezisi yaptı, vatandaşlarla buluştu. Muhtarlarla bir araya gelerek mahalleleriyle ilgili sorun ve taleplerini dinleyen Seçer, "Bozyazı benim belediye başkanlığı dönemimde ilgi alanım olacak. Çünkü gelişmeye açık bir yer. Burada belli sektörlerde gelişebiliriz. Bir tanesi tarım. Tarımın değerlisi yapılıyor burada, seracılık yapılıyor. Dar alanlarda tarım yapılıyor ama değeri yüksek ürünler elde ediliyor. Burada seracılıkla ilgili özel projelerimiz olacak. Ürünlerin değerlendirilmesi, daha iyi üretimi öğretme, pazarlamada öncülük etme, kooperatifleşme gibi projelerimiz var" diye konuştu.

"Tarımı ve turizmi önceleyeceğiz"

Bozyazı'da önem verecekleri bir diğer sektörün turizm olacağını ifade eden Seçer, başta butik oteller olmak üzere Bozyazı'da yatırım yapmak isteyen turizmcilere belediye olarak destek vereceklerini kaydetti. Bozyazı'da Sini çayının iki yanında da düzenleme yapılması gerektiğini belirten Seçer, köy yollarının ve kanalizasyonun elden geçirileceğini, ilçeye bir otogar ve soğuk hava deposu da bulunan sebze hali yapılacağını belirterek, "İşimiz çok, para lazım. İnşallah cumhurbaşkanına gideceğiz, bize para lazım, bize bol keseden kaynak oluşturun diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Mersin'e atılım sağlayacak projeler lazım"

Mersin'in klasik belediyecilikle bir yere gidemeyeceğini belirten Seçer, "Geldi belediye başkanı yolları temizledi, sineği öldürdü, böceği öldürdü. Bunlarla Mersin kalkınmaz. Başka şeyler yapmak lazım. Mersin'e atılım sağlayacak projeler lazım. Biz bunu yapacağız. İyi bir kadro kurmak, kaynakları doğru kullanmak, belediyenin parasını yandaşlara aktarmamak. İşin formülü bu" şeklinde konuştu.

"Bu para halkın yararına kullanılırsa Mersin uçar"

Temaslarını Aydıncık ilçesinde sürdüren Vahap Seçer, burada da coşkuyla karşılandı.

Burada partisinin aday tanıtım toplantısına katılan Seçer, "Anamur'dan Tarsus'a kadar karış karış geziyoruz. Kırsal mahallelerde ve şehir merkezinde halkla iç içe oluyoruz, onların dertlerini dinliyoruz. Göreve hazırız. Rakiplerimiz de çalışıyor. Rakiplerimizden biri Cumhur İttifakının adayı. Herhalde bizden korkuyorlar, ittifak yaptılar. Mevcut belediye başkanı İyi Parti'den aday olmuştu, evrakları geç teslim edilince şimdi DP'den aday oldu. Biz partimize güveniyoruz. Herhangi bir partiyle görüşüp ittifak yapmadık. Biz milletimizle ittifak yapmak istiyoruz" dedi.

Aydıncık'ın butik otel yatırımlarına uygun olduğunu ifade eden Seçer, sözlerini şöyle sürdürdü; "Burada büyük oteller, tatil köyleri olmaz. Burada butik oteller olması lazım. Belediye başkanı olduğumda burada imar çalışması yapacağız. Otel yerleri belirleyeceğiz. Buraya otel yatırımı için gelenlere de kolaylık sağlayacağız. Turizm bacasız fabrika. Bir yatak yaparsınız üç kişi dört kişi çalışır. Buranın yetiştirdiği ürünler de bu otellerde tüketilecek. Turistler burada zaman geçirecek. Belediye başkanı buranın kaldırımını yapmakla, sinek öldürmekle Aydıncık'a bir şey veremez. Buraya farklı bir hava verecek, turist getirecek çalışmalar yapmak lazım. Turizmin olduğu yerde hareket olur, bereket olur. Vahap Seçer geldiği zaman refah gelecek, huzur gelecek, yatırımlar gelecek. Mersin Türkiye'nin en büyük ekonomilerinden biri. Param yok diyen belediye başkanı yalan söyler. İmkanım yok diyen belediye başkanı yalan söyler. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin parası var. Bu para halkın yararına kullanılırsa Mersin uçar."

Kaynak: İHA