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Seci ne demek, TDK'ya göre Seci kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Seci kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Seci ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Seci nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Seci kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Seci ne demek, TDK'ya göre Seci kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Seci ne demek? Seci TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi seci kelimesi. Peki seci ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre seci nedir, seci kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

SECİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Seci kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Seci kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre seci kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nesirde yapılan uyak

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