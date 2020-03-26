Seçil Gür: Ayrıldığımızı Story'den öğrendim

Ayrıldıklarını Instagram'dan öğrendiğini belirten Seçil Gür, hastane çıkışı Serdar Ortaç'ın evine giderek "Serdar’ın evine gittim, kapıda konuştuk. Bana ayrıldığımızı söyledi." dedi.

'HASTANEYE YALNIZ GİDİYORUM'

5 yıl evli kaldığı İrlandalı manken Chloe Loughnan’dan boşandıktan sonra şarkıcı Seçil Gür’le aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç’ın ilişkisi 1.5 ayda bitti. Dün koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden Ortaç, Instagram hesabının story bölümünde paylaştığı videoda “Hastaneye yalnız gidiyorum” dedi.

'İLİŞKİM BİTTİ'

Kendisine bronşit teşhisi konulduğunu açıklayan şarkıcı, Seçil Gür’le ayrıldıklarını da duyurdu: “Daha önce haberlere de yansıyan ilişkim karşılıklı anlaşmazlıklar sebebiyle bitmiştir.”

'EVİNE GİTTİM KAPIDA KONUŞTUK'

Seçil Gür ise ilişkisinin bittiğini Serdar Ortaç’ın o paylaşımıyla öğrendiğini söyledi. Gür, “Ayrıldığımızı ben de story’den öğrendim. Hastaneden döndüğünde Serdar’ın evine gittim, kapıda konuştuk. Bana ayrıldığımızı söyledi. Sanırım hastalık yüzünden kötü bir ruh haliyle konuşuyor. Hastalığının neden olduğu psikolojik durumla o story’leri atıyor. Hastalığı ruh halini etkilemiş” dedi.