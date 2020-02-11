TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'in sunduğu 2. sayfa programına konuk olan Seçil Gür merak konusu oldu. Peki Seçil Gür kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

SEÇİL GÜR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Seçil Gür, Almanya'nın Hof kasabasında doğdu. Aslen Adanalı'dır. Müzik hayatına 12 yaşında Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası viola sanatçısı Meral Sayın'dan aldığı solfej dersleriyle başlayan Seçil Gür, İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini Adana’da tamamladıktan sonra, 1999 yılında İstanbul'a taşınmış İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümünden mezun olmuştur.Eğitimi sırasında Nevzat Atlığ, Münip Utandı, Mustafa Doğan Dikmen, Cengiz Ünal, Emel Şenocak, Erol Uras, Sinem Özdemir, Mehmet Emin Bitmez, Nurlu Eral, Emin Baykırkık gibi hocalardan şan ud, piyano, Batı ve Türk müziği solfeji, uslup repertuar ve mimik diksiyon alanlarında eğitim almıştır.

2008 yılında Stüdyo Oyuncuları çatısı altında Şahika Tekand ve Esad Tekand'dan oyunculuk ve sanat tarihi üzerine eğitim aldı. Ayrıca eğitim kurumlarında eğitmenlik görevi de üstlenen Seçil Gür, aynı zamanda beste-söz yazarlığı yapmakta ve konser çalışmalarını dürdürmektedir. Seçil Gür, Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle adlı şarkı yarışmasında jüri üyeliği yapmaktaydı.

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SERDAR ORTAÇ İLE BİRLİKTE Mİ?

Ünlü şarkıcı, muhabirlerin “Serdar Bey yeni ilişkiniz hayırlı olsun” sözlerine “Araba mı, evet araba yeni. Sağ olun” diyerek kaçamak yanıt verdi.

1 HAFTADA 2. BULUŞMA!

Serdar Ortaç, “Benimle Söyle” de jüri üyeliği yapan Seçil Gür’le program çekimlerinde tanıştı. İkili, Merve Özbey’in kına gecesinde görüntülenmişti.

Seçil Gür’ün menajeri şu açıklamayı yaptı: “Yakında Serdar Bey ile Seçil Hanım’ın ortak bir düet çalışması olacak. Özel hayatlarıyla ilgili gerekli açıklamayı kendileri yapacaklardır.”

Pop müziğin sevilen seslerinden Serdar Ortaç, 2014 yılında İrlandalı model Chloe Loughnan ile yaşadığı aşkı evlilikle taçlandırmıştı. 5 yıl evli kalan çiftin ilişkisi epey konuşulmuştu. 2019 yılında evliliğini sonlandıran Ortaç, bir süredir şarkıcı,Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlamasıyla gündeme gelmişti. İkili yaklaşık bir yıldır ilişki yaşıyor.