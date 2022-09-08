Seçim anketlerine AK Parti damgası! En yakın rakibine 10 puan fark attı, kararsız seçmen geri döndü! İşte o nedenler...

Türkiye 2023 yılında yapılacak seçimleri aylar öncesinden heyecanla beklerken kamuoyu araştırma şirketleri de gerçekleştirdiği anketlerle vatandaşın nabzını tutuyor. Özellikle son yapılan anketlerde AK Parti oylarını artırarak birinci parti olarak çıktı.

ANKETLERDE 10 PUANLIK FARK

Türkiye gazetesinin haberine göre AK Parti en yakın rakibine anketlerde 10 puan fark attı. Seçim yaklaştıkça bu farkın da açılacağı belirtildi. Ocak ayında yüzde 22.6 olan kararsız seçmenin oranının yüzde 13.7'ye gerilerken kararsız seçmenlerin AK Parti'ye döndüğü değerlendiriliyor.

KARARSIZ SEÇMENİN DÖNEMİ NEDENİ

Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal destek paketleri, Rusya - Ukrayna savaşında yürütülen denge politikası, tahıl koridorunun açılması için gösterilen çaba ve alınan başarının seçmen üzerine önemli bir etki oluşturduğu kaydedildi.

"VATANDAŞTA, ‘RECEP TAYYİP ERDOĞAN ZORLUKLAR KARŞISINDA BİZİ SAHİPSİZ BIRAKMAZ"

Yapılan anketlerdeki son durum hakkında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, vatandaşların AK Parti dönemindeki 20 yıllık kazanımların farkında olduğunu belirterek, "Vatandaşta, ‘Recep Tayyip Erdoğan zorluklar karşısında bizi sahipsiz bırakmaz. Bütün tedbirleri alır’ düşüncesi var. Sadece Cumhur İttifakı’nın sahada kendileriyle birlikte olduğunu görüyorlar. Muhalefete ise güven yok. AK Parti anketlerde belirtilen oy oranlarının katbekat üstünde. Cumhur İttifakı olarak tahmin edilenden daha büyük bir destekle zafere ulaşacağız" diye konuştu.

Tunç şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaş ‘6’lı masadan bir şey olmaz’ diyor. 6’lı masanın sert söylemleri milletimizi rahatsız ediyor. Çünkü 20 yıllık süreçte seçmenin yüzde 70’i AK Parti’ye oy verdi… Masa başında anketler yapıyorlar. Ama milletimiz 6’lı masanın pür melalini net bir şekilde gördü. 8 ayda 6 toplantı yapabildiler, bir adım ilerleyemediler. Cumhurbaşkanımız sadece bir günde 6 toplantı yapıyor, 3 ülkeyi ziyaret ediyor. 2023 Türkiye için önemli bir eşik. 20 yılda Türkiye ekonomik anlamda 4 kat büyüdü. Dünya projeleri hayata geçirildi ve geçirilmeye de devam ediyor. Milletimiz bunun farkında."

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