Seçim barajı yüzde 5 olacak mı? Cumhur İttifakı son noktayı koyacak! İşte yeni seçim sisteminde AK Parti ve MHP'nin savundukları!

AK Parti ve MHP’nin tartışmasız olarak uzlaştığı bilinen konular arasında yer alan seçim barajının yüzde 5'e çekilmesinin yanı sıra, meclisin bugünkü ana gündem maddelerinden bir tanesi de partilerin grup kurmalarının seçime katılma gerekçelerinden çıkartılması olacak.

GRUP KURMA SEÇİM GEREKÇESİNDEN ÇIKARILACAK MI?

AK Parti'nin siyasi parti ve seçim alanlarında yaptığı düzenlemelerde, MHP'nin farklı görüşler bildirmesinin ardından düzenlemeye gidildi. İktidar partisinin, çalışma sonuçlarını ortağı olan MHP'ye seçenekli olarak sunacağı bilinirken konuya ilişkin son nokta, iki partinin ortaklığında konulacak.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, iki partinin tartışmasız uzlaştığı iki konudan biri, Türkiye genelinde seçim barajının yüzde 5 olarak uygulanması olarak bilinirken mecliste bugün masaya yatırılacak diğer bir başlık ise partilerin grup kurmalarının seçime katılma gerekçelerinden çıkartılması olarak belirlendi. Ancak AK Parti, seçim sistemi olarak daraltılmış bölgeyi savunurken, MHP ise mevcut seçim sisteminin korunmasını istiyor. AK Parti ve MHP'nin bu konudaki görüşleri ise şöyle:

AK Parti, seçim ve siyasi partiler yasa değişikliğine ilişkin MHP’den gelen yanıt üzerine değerlendirmelerini tamamladı. Bazı noktalardaki görüş ayrılıkları için iki partinin ortak komisyonu çalışacak. MHP, seçim sistemi olarak daraltılmış bölge düzenlemesine sıcak bakmadığını, mevcut sistemle devam edilmesini önermişti.

AK Parti, bu konuda ortağını ikna etmeye çalışacak. Yapılan toplantılarda, “Başkanlık sisteminin özünde bu var. Gerekirse Cumhur ittifakı’nın ortağı olan iki parti belli yerlerde aday göstermeyerek, belli yerlerde birbirlerinin listelerinden aday gösterebilir” görüşü dile getirildi. Bazı illerde birbirine destek ya da ortak liste formülü ile MHP, ikna edilmeye çalışacak.

MHP’nin ittifak içi baraj uygulanması önerisi de başka bir sorunlu başlık olarak duruyor. AK Parti kurmayları, bu konuda yeni alternatifler yarattı. Baraj uygulanması durumunda bunun en fazla yüzde 2 olması ve küçük partilere ittifak yapma olanağının tanınması planlanıyor. Bu konuda MHP’ye sunulacak bir başka alternatif ise ittifaka katılan partilerin sayısı arttıkça, barajın da artması olacak. Örneğin 2 parti varsa barajın yüzde 2, üç parti olunca oransal olarak barajın arttırılması gibi öneriler de MHP için hazırlandı.