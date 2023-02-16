Secim Can Koc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Secim Can Koc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Secim Can Koc kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Secim Can Koc ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Secim Can Koc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Secim Can Koc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Secim Can Koc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Secim Can Koc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Secim Can Koc 8 Temmuz 1997 tarihinde Sakarya şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Seçim Can Koç şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Secim Can Koc Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Secim Can Koc, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1922 Konyaspor futbol takımında oynamaktadır. 1922 Konyaspor takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Secim Can Koc'nin 1922 Konyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Secim Can Kocboyu ve yaşı kaç

Secim Can Koc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Secim Can Koc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Secim Can Koc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Secim Can Koc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Eylül 2017 yılında Dumlupınar Üni

12 Ekim 2017 yılında Bilinmiyor

7 Eylül 2018 yılında Adapazarı Spor

26 Eylül 2019 yılında Erenlerspor

4 Haziran 2021 yılında Bolu Abant FK

24 Ağu 2021 yılında Orduspor 1967

14 Temmuz 2022 yılında 1922 Konya

Secim Can Koc kimdir

Secim Can Koc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Secim Can Koc şuan 1922 Konyaspor takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adapazari Spor

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Secim Can Koc nereli

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