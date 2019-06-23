Seçim kanununa muhalefet eden 124 kişiye işlem yapıldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sabah saatlerinde sandıklar kapanana kadar seçim kanuna muhalefet eden 124 hakkında işlem başlatıldı.

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde seçim kanununa muhalefet eden 124 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Oy sandıkları kapatılana kadar oy pusulasının resmini çeken 45 kişi, sandık başında tartışma çıkartan 26 kişi, beraber oy kullanmak isteyen 10 kişi, başkasının yerine oy kullanmak isteyen 3 kişi, silah bulundurmaktan 5 kişi, tehdit ve hakaretten 5 kişi, telefonla oy kabinine giren 16 kişi, oy teşhir eden 5 kişi ile uygunsuz kıyafet giyen ve alkollü olarak oy kullanmaya gelenlerin bulunduğu 9 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 124 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

DHA