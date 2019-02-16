“Seçim koordinasyon merkezi gece gündüz çalışıyor”

AK Parti Diyarbakır Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) 31 Mart yerel seçimleri için gece gündüz demeden çalışıyor.

Ak Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mehmet Hasan Fidan, 31 Mart yerel seçimleri için oluşturduğu ekiple Diyarbakır Büyükşehir ve ilçelerde gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Büyükşehir ve ilçe başkanlarıyla koordineli bir şekilde sıkı bir çalışma yürüttüklerini söyleyen SKM Başkanı Hasan Fidan, bunun neticesinde 31 Mart yerel seçimlerinde mazbataları Cumhurbaşkanına hediye edeceklerini belirtti. Fidan, "Oluşturduğumuz ekiple Diyarbakır'da yerel seçimlere yönelik büyükşehir ve 17 ilçede kurduğumuz profesyonel ekibimizle çalışıyoruz. Büyükşehir ve ilçe başkanlarımızla koordineli bir şekilde sıkı bir çalışma yürütüyoruz. Bunun neticesinde inşallah 31 Mart seçimlerinin galibi olacağız. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Diyarbakır'ın mazbatalarını hediye edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA