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Seçim kulisleri sürerken Temel Karamollaoğlu'nun "ittifak" çıkışı gündeme oturdu! "İlk kez söylüyorum"

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu seçimlere ilişkin açıklama yaparken, "İlk kez söylüyorum" diyerek çarpıcı ifadelerde bulundu.

Seçim kulisleri sürerken Temel Karamollaoğlu'nun "ittifak" çıkışı gündeme oturdu! "İlk kez söylüyorum"

Kulislerde yeni bir ittifak iddiası güçlenmeye başladı.

Dün basına yansıyan bazı haberlerde 3. bir ittifak kurulabileceği öne sürülmüştü. Bugün de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "yeni ittifak" mesajı verdi.

Seçim kulisleri sürerken Temel Karamollaoğlu'nun

Karar TV'de yaptığı açıklamada Karamollaoğlu, "Seçim kanunuyla şartlar değişti. Üçüncü ittifak olabilir" ifadelerini kullandı.

Katıldığı programda "üçüncü ittifak" sorusuna yanıt veren Karamollaoğlu şöyle konuştu:

Seçim kulisleri sürerken Temel Karamollaoğlu'nun

"BİRLİKTE HAREKET ETME MECBURİYETİ ORTADAN KALKTI"

6'lı masa aslında muhalefetin bir diyalog ortamını oluşturuyor. İlle de her noktada birlikte hareket etme mecburiyeti ortadan kalmış oldu çıkan kanunla. Bundan dolayı bu 6'lı masanın devam etmesi, meselelerin birlikte mütalaa edilmesine fırsat veriyor. bunun faydalı olacağını düşünüyorum.

Seçim kulisleri sürerken Temel Karamollaoğlu'nun

"ÜÇÜNCÜ İTTİFAK OLABİLİR"

Üçüncü ittifak olabilir çünkü, yeni seçim kanunundan dolayı engel teşkil etmiyor. Tek tek de girilse, 3 parti seçime girse, birlikte oldukları taktirde her birinin aldığı oyu üst üste koysanız daha büyük çoğunluk elde edersiniz. Milletvekili çıkarma ihtimali artar. Veya böyle bir ortam oluştuğu takdirde bu bir yeni katılıma vesile olabilir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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